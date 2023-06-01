Обов'язково має бути у вашому гардеробі: яке взуття буде трендовим влітку 2023

Прозорі босоніжки є трендом з 2019 року, але цього сезону вони набули шаленої популярності. Найвідоміші світові модниці довершують цим взуттям не лише вечірні, а й повсякденні аутфіти.

Прозорі босоніжки неодноразово можна побачити й на моделях, які демонструють нові колекції на подіумах. Під час показів колекцій модних брендів весна-літо 2023 таке взуття демонстрували в різних інтерпретаціях.

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Зараз можна знайти прозорі босоніжки, які виготовлені з різноманітних матеріалів: ПВХ, вініл, плексиглас або сітка тощо. Також їх ще називають "голим" взуттям. Такі моделі можна побачити в колекціях всесвітньо відомих брендів. Прозорі вставки по-різному інтерпретують, додають аксесуарів, щоб взуття виглядало дорожче.

Важливо те, що прозорі босоніжки – універсальні. Їх сміливо можна поєднувати з будь-яким одягом. Це можуть бути як повсякденні вбрання, так і розкішні вечірні аутфіти.

Як стилізувати прозоре взуття



Прозорі босоніжки – тренд на літо 2023 / Фото Vogue UA



Прозорі босоніжки – тренд на літо 2023 / Фото Vogue UA



Прозорі босоніжки – тренд на літо 2023 / Фото Vogue UA



Прозорі босоніжки – тренд на літо 2023 / Фото Vogue UA



Прозорі босоніжки – тренд на літо 2023 / Фото Vogue UA