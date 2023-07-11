Як носити в’язані речі цього літа: найкраща добірка

В’язані речі влітку стали особливо популярні завдяки вбранню, яке представили дизайнери. Це стильні сукні, джемпери та кардигани, які вносять цікаву родзинку в наші аутфіти.

В’язаний одяг у нас асоціююється з пожовклим листям, гарячим чаєм, какао, осінньою зливою чи зимовою хуртовиною. Сучасні тренди внесли свої корективи у сприйняття нами в’язаних речей, тож тепер ми носимо їх влітку.

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Як краще їх комбінувати з іншими елементами гардероба нам показують інстаграм-модниці. Зверніть увагу на кроше – техніку в’язання гачком. Ажурні візерунки додають образам фактурності. Окрім того, таке вбрання можна носити навіть у літню спеку.

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері одягає довгу в’язану сукню з туфлями на підборах. Така сукня також підійде і для пляжного відпочинку. Підберіть до неї солом’яну сумку та в’єтнамки.



Стильні образи з в'язаними речима / Фото з Elle



Стильні образи з в'язаними речима / Фото з Elle

Гарно з джинсами виглядають в’язані кардигани. Такий на собі приміряла Ельза Госк.



Стильні образи з в'язаними речима / Фото з Elle



Стильні образи з в'язаними речима / Фото з Elle



Стильні образи з в'язаними речима / Фото з Elle



Стильні образи з в'язаними речима / Фото з Elle

Не забувайте про панами кроше, які ще досі залишаються актуальними. В літню пору також зверніть увагу на в’язані купальники.



Стильні образи з в'язаними речима / Фото з Elle