Одяг з натурального льону: переваги та недоліки, які кожному треба знати

Влітку наш гардероб поповнюється легким та зручним вбранням. Все частіше дизайнери роблять ставку на натуральні матеріали, оскільки вони допомагають тілу в спекотну пору "дихати". Лідируючу позицію серед тканин займає льон.

Для літнього сезону з льону шиють блузки, сукні, костюми та вишиванки. Також його використовують для домашнього текстилю. За своїм вуиглядом та характеристиками льон є доволі специфічним, тож розповідаємо вам про його переваги та недоліки.

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Переваги льону

У льоновому вбранні тіло "дихає"

Тканина з льону допомагає тілу "дихати", оскільки ця натуральна тканина забезпечує доступ повітря до тіла. В одязі з льону вам ніколи не буде спекотно. До прикладу, лляні сорочки охолоджують та створюють навколо тіла прошарок охолодженого повітря. Навіть під палючим сонцем, ця тканина на дотик залишиться холодною.

Надійний барєр

Льон є гігроскопічним матеріалом. Він досить швидко відводить вологу від тіла, виділення якої неможливе в спекотну погоду. Та попри це, тканина не залишається мокрою надовго. Речі з льону швидко висихають та випаровують рідину з волокон. Пошитий одяг з льону є надійною перешкодою утворення парникового ефекту.

Природна міцність

Льонові волокна мають досить високий ступінь міцності. Завдяки можливості режиму делікатного прання та відпарювачів, споживачі можуть зберегти вбрання з льону на довгий термін.

Цілющі властивості

В одязі з льону доволі комфортно і зручно. Це одна з найкорисніших тканин. Льон має бактерицидні властивості, зупиняє розвиток бактерій, які викликають неприємний запах поту на шкірі та зводить до мінімуму утворення шкірних захворювань, яке спровоковує підвищене потовиділення.

Відбиваюче світло

Сірий – це натуральний відтінок лляних тканин. У більшості випадків виробники використовують барвники та освітлення, вибілюючи вироби до ніжно-бежевих тонів та надаючи їм яскраві або пастельні відтінки. Як правило, лляний одяг створюється у світлій колірній гамі, завдяки чому служить відмінним "дзеркалом" для сонячних променів, відводячи їх від тіла.

Недоліки льону

Льон дуже сильно мнеться. Навіть легкий дотик до одягу викликає появу складок. Відпарена та ідеальна річ в процесі надягання може придбати зовсім непризентабельний вигляд.

При недотриманні умов прання і прасування, одяг може зменшитися на кілька розмірів. Щоб уникнути небажаного результату, треба уважно ставитися до речей та чітко виконувати всі рекомендації по догляду, які зазначив виробник.

Речі з льону досить універсальні, тож їх можна комбінувати з джинсами, шкіряним вбранням, шовком, шифоном, синтетичними тканинами. Одягайте лляні вироби на прогулянку, побачення, в офіс чи кафе.