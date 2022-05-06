Врятована кішка з Бородянки – тепер на футболках та шоперах: лімітована колекція

АртПатруль створив футболки та шопери з врятованою кішкою з Бородянки, яку назвали Шафою. Гроші з продажу речей підуть на порятунок постраждалих від війни пухнастиків.

Всього за кілька днів врятована кішка з Боронянки стала зіркою соцмереж. Історія тваринки, яка вижила в розбомленому будинку вразила всю країну. На порятунок бідолашної вирушив "Зоопатруль".

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Художники презентують з персидською кішкою картини, а АртПатруль випустив міні-колекцію речей з врятованим пухнастиком.

В мережі представлена лімітована колекція чорних та білих футболок та шоперів з термометром, який вказує на рівень русофобії від кішки Шафи. Футболку можна придбати за 700 гривень, шопер – за 300 гривень. Усі гроші підуть на порятунок тварин, які постраждали від війни.

Автором малюнку є український ілюстратор Олександр Грехов. Саме його витвір прикрашає футболки та шопери.

На футболках та шоперах мерч не закінчиться. Згодом планують розробити худі та випустити із зображенням киці кружки.

Порятунок кішки Шафи

Історія кішки вражає. Без їжі та води на сьомому поверсі зруйнованої багатоповерхівки киця провела два місяці. На краю прірви котика випадково побачила волонтерка, тож згодом маленьку врятували активісти та працівники ДСНС.

"Бути українським рятувальником = пригнати з іншого міста таку необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолашного з висоти сьомого поверху. Бути українцями = бути людьми й відчувати відповідальність за тих, кому важко. Допомагати. Рятувати. Воювати. Перемагати", – написали в ДСНС.

Кішку назвали в честь вцілілої кухонної шафки у Бородянці. Тепер Шафа має свій акаунт в інстаграмі, нових власників та набирає чималої популярності. За сторінкою персидської киці вже слідкують понад 10 тисяч підписників.

Ветеринари визначили, що кішці 10 років. Після того, як вона здобула популярність в мережі, знайшлася жінка, яка називає її власницею, втім наразі постраждала тваринка живе з тими людьми, які врятували її та зробили все можливе для того, аби вона продовжила жити.