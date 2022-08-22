Володимир Зеленський одягнув неймовірну вишиванку в стилі мілітарі: де її можна купити

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня нагородив видатних українців відзнакою "Національна легенда України". На церемонію глава держави одягнув неймовірно стильну вишиванку кольору хакі зі своєрідним орнаментом.

Володимир Зеленський, який від початку війни одягається у вбрання кольорі хакі, обрав для себе вишиванку від українського бренду Indposhiv.

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Авторську сорочку випустили до Дня вишиванки, який відзначали в Україні 19 травня. Її створив бренд Indposhiv та дизайнерка Катя Возіанова. В основі вишивки твори художниці білоруського походження Руфіни Базлової, яка започаткувала напрямок протестної вишивки.

У своєму інстаграм-профілі бренд Indposhiv зазначає, що 24 лютого майстриня розмістила першу світлину на підтримку України, а в березні з’явилася ціла серія, що ілюструє стійкість та незламність духу українців, яка і лягла в основу орнаменту.

На вишивці зображений чоловік та жінка, які тримаються за руки, як символ незламності всіх українців. Також на вишивці танки, БТРи та квіти з деревами, які проростають на нашій землі попри все.

Володимир Зеленський довершив вишиванку кольору хакі чорними штанами карго та улюбленими кросівками Saucony.



Володимир Зеленський у вишиванці від українського бренду Indposhiv



Володимир Зеленський у вишиванці від українського бренду Indposhiv

Участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою "Національна легенда України" також взяла перша леді Олена Зеленська. Вона одягнула білосніжну вишиванку, яка вишита білими нитками. Така вишиванка називається «полтавською» та вважається однією з найскладніших технік у вишивці.

Образ Олени Зеленської доповнювала чорна спідниця міді та білосніжні туфлі-човники. Стилістки вклали волосся першої леді у легкі локони, зробили ніжний макіяж та довершили look намистом з білих перлин.



Володимир Зеленський у вишиванці від українського бренду Indposhiv

"Ця нагорода, започаткована рік тому, попри нетривалу історію має важливе значення та мету. Це належне вшанування з боку держави своїх талантів, геніїв, героїв. Тих, хто поміж нас, і ми маємо їх помічати. Тих, кого з нами, на жаль, уже немає, але ми повинні їх пам’ятати", – наголосив Володимир Зеленський.

Цього року відзнакою "Національна легенда України" нагороджено дев’ятьох українців, трьох із них – посмертно.



Володимир Зеленський у вишиванці від українського бренду Indposhiv