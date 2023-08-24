Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з державним святом – Днем Незалежності та одягнув особливу вишиванку.

Зранку 24 серпня Володимир Зеленський опублікував традиційне привітання українців з Днем Незалежності. Глава держави зазначив, що це свято сильних, гідних та вільних людей.

До теми Володимир Зеленський одягнув оригінальну вишиванку від бренду Etnodim

"Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день — День Незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі", – виголосив Зеленський.

Також Володимир Зеленський подякував всім за те, що дають Україні незалежність.

Тобі, воїне! Ти став на захист України. Я дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру, кожному генералу. Вам – батькові українського воїна, вам – матері українського захисника. Всім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили,

– додав глава держави.

Президент України одягнув доволі лаконічну вишиванку. Він обрав для себе колір хакі та мінімалістичний крій вишиванки з орнаментом на комірі та вишитим тризубом на серці.



Володимир Зеленський у вишиванці / Фото з Офісу Президента

Учора, 23 серпня, на День Прапора, Володимир Зеленський одягнув вишиванку хакі від українського бренду Etnodim. На вишиванці зображені орнаменти рівного хреста, булави, мечі, дубове листя та стилізований герб. Вишиванку президент України довершив штанами кольору хакі та кросівками.



Володимир Зеленський у вишиванці від Etnodim / Фото з Офісу Президента