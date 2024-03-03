Романтизація війни чи фото цвіту нації: у мережі емоційно відреагували на обкладинку Vogue

Українське видання Vogue випустило новий номер журналу, де на обкладинці в друкованій версії модель, а позаду неї кадети військового ліцею. У мережі розгорілось палке обговорення щодо цього: думки розділилися.

Насправді обкладинок журналу є дві. На першій, друкованій, зображена українська модель Карина Мазяр у вбранні кольору хакі з кадетами Київського військового ліцею. Друга обкладинка, фото української військової Оксани Рубаняк (позивний – "Ксена"), доступна тільки у діджитал-версії.

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Емоційна реакція мережі

У мережі розгорілися обговорення на цю тему. Для деяких користувачів перша обкладинка здалась недоречною через усмішки та романтизацію війни. Висловлюються про це й українські блогери: Діва Оливка, Олена Мандзюк.

"Серйозно? Може не будемо робити гламур із війни?";

"Тобто модель (цивільна людина) приміряє на себе образ військової, а хлопці з ліцею Богуна – просто створюють необхідний піксельний фон?";

"Я не зрозуміла цієї обкладинки. Чому посмішки, нам сильно весело? Чому цивільна грає військову? Хіба мало в нас гарних дівчат справжніх військових?";

"З цією обкладинкою неправильно все, від цивільної моделі до радісного вайбу підліткових журналів 90-х в країні й часі, де ці діти можуть потрапити в мʼясорубку війни вже завтра".

Українці висловлюють нерозуміння, чому Оксану Рубаняк не помістили на обкладинку друкованого видання. "Прилетіло" й фотографу.

"Так скільки коштувала фотосесія ? І чому фотограф не українка чи українець? Чи в нас талантів немає?";

"Тобто справжню військову і героїню ви поміщаєте на діджитал обкладинку, а для друкованого колекційного видання модель в формі?".

Іноземці також висловлюються: "Ця обкладинка жахлива. Війна – це бійня, кошмар для людей і що? Vogue вирішив зробити обкладинку з моделями в солдатському вбранні. Що далі? Playboy?".

Та думки людей різняться. Багато хто заступився за обкладинку з кадетами та українською моделлю, аргументуючи це тим, що це майбутнє країни. Для когось вона сильна й промовиста, адже через недовгий час ліцеїсти теж можуть стати на захист країни.

Про це висловився український військовий, який обурився коментарями і назвав фотосесію "дзеркалом сьогодення". Захисник присоромив співгромадян за цькування у коментарях замість єднання та підтримки.

На фото діти, їм всім немає навіть 18 років. Ліцеїсти – майбутні захисники нашої країни. Ви побачите саме таких підлітків у коридорах. Але ніяк не сумних та переляканих. Це і є цвіт нації. Чи ви вважаєте Україну треба показувати тільки у страху та крові? Залиште це нам, будь ласка. Життя зупинилося? Діти не посміхаються?

– написав він.

Коментарі користувачів про обкладинку / Скриншот з інстаграму

Що ще відомо про обкладинку Vogue

Фотосесією на воєнну тематику займався британський фотограф Брейтт Ллойд. Він двічі приїжджав в Україну та був неподалік лінії фронту, хоч раніше знімав для глянців Dior, Louis Vuitton, Moncler, Calvin Klein.

В обкладинці Ллойд хотів відобразити насичене життя українців під час війни. Редакція натомість зазначила, що випуск про країну, яка відстоює свою свободу та заявляє про себе у світі модної та культурної дипломатії.