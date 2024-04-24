Захисник "Азову" розповів Ніколасу Кармі ціни спорядження: сума сягає чверті мільйона гривень

Відомий львівський блогер Ніколас Карма зустрів у Львові військового та вирішив запитати, скільки коштує його образ. Захисник вже отримав у коментарях безліч позитивних відгуків.

Ніколас поспілкувався із військовим бригади "Азов". Чоловік зазначив, що служить у 6 батальйоні 12 бригади. Під час зйомки відеоролика, захисник був повністю укомплектований, тож розповів ціни свого спорядження.

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Виявляється сума образу доволі висока. Амуніція військовому обійшлася у 6,5 тисячі доларів (понад 250 тисяч гривень). Втім його "образ" є дешевшим, ніж головної державної інспекторки Львівської митниці Юлії Дриги, який захейтели в мережі, оскільки жінка щомісяця заробляла лише 15 тисяч гривень.

Скільки коштує образ військового

Шолом військовослужбовця коштує – 25 тисяч гривень, навушники Sordin – 15 тисяч гривень, плитоноски по 15 і 25 тисяч гривень. Захисник мав з собою автомат, який назвав "домашньою зброєю" та зазначив, що він коштує 60 тисяч гривень.

Кевлар військового "Азову" коштує – 2 тисячі гривень, рукавиці теж коштують – 2 тисячі гривень, захист паху – 4 тисячі гривень, а пояс разом з балістичною вставкою – 9,5 тисячі гривень.

За взуття Belleville військовий віддав 12 тисяч гривень, штани – 6,5 тисячі гривень, наколінники – 1,5 тисячі гривень. Тепловізор коштує 60 тисяч гривень, панамка – 1000 гривень, а от куртку захисник замовляв через баєрів від бренду Level 7 за 16 тисяч гривень. А от годинник – подарунок колишньої.

Боєць зазначив, що придбав амуніцію самостійно, хоча керівники бригади видають військовим все, що їм потрібно. Та за його словами, бійці зацікавлені в тому, щоб купити собі те, в чому їм буде комфортно.

Як в мережі відреагували на відеоролик з військовим

"Не гучами та прадами єдиними. Гарний, щирий хлопець, нехай янгол охоронець оберігає";

"Ніколасе, це найкраще відео, яке могло б бути!";

"Цей look значно миліший серцю украіночки , ніж луївітони всякі. Справжній образ справжнього чоловіка";

"Це найкращий випуск який я бачила. Наші хлопці всі такі красиві та мужні!";

"Найкрутіший Look. Воїну велика шана та подяка".

Що відомо про скандал з Юлією Дригою

Головна державна інспекторка відділу складського обліку Львівської митниці Юлія Дрига похизувалася брендованим одягом, вартість якого сягає 8 тисяч доларів.

Її розкритикували в мережі, а через годину після публікації відеоролика на сторінці в Ніколаса Карми, інспекторку звільнили з посади.

Згодом жінка зазначила, що речі не є настільки дорогими, як вона назвала, бо годинник Cartier - це копія, а сумка Louis Vuitton – стара колекція.