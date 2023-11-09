Актуальний колір осені – вишневий: чарівні образи моделей з подіуму

Влітку всі ми обожнювали рожевий колір, а от взимку на модну арену вийшов червоний колір. Та окрім нього дизайнери радять вибирати вишневий відтінок, який є стриманим та глибоким і більше пасує до осінніх образів.

Вбрання цього відтінку ви можете носити соло в монохромних аутфітах чи комбінувати з іншими кольорами. Гарно поєднується з вишневим сірий, чорний, коричневий та молочний колір.

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Колір стиглої вишні доволі органічно доповнить ваші осінні образи. Бренд Hermes представив на осінь трикотажний комплект, Alexander McQueen зробив ставку на шкіряну сукню на одне плече.



Вишневий – трендовий колір осені / Фото Vogue



Вишневий – трендовий колір осені / Фото Vogue

Бренд Lanvin презентував на подіумі жакет зі спідницею темно-вишневого кольору, який може нагадати нам шкільну форму. Модель довершила свій монохромний вихід шкіряними легінсами та чоботами.



Вишневий – трендовий колір осені / Фото Vogue

Рекомендуємо вам обрати для себе найпопулярнішу річ осені – светр, водолазку чи жакет у відтінку стиглої вишні.

Якщо хочете урізноманітнити свої образи, то обирайте на осінь теплий бомбер чи куртку вишневого відтінку.

Окрім вбрання, ви можете робити ставку на прикраси чи аксесуари. До прикладу, довершувати зачіску вишневим бантом чи резинкою для волосся, як це зробила Кендалл Дженнер.

Актуальними також залишаються сумки, які зможуть гарно відтінити ваші монохромні образи в чорному чи світлому кольорі.