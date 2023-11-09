Наряды этого оттенка можно носить соло в монохромных аутфитах или комбинировать с другими цветами. Хорошо сочетается с вишневым серый, черный, коричневый и молочный цвет.

Читайте также Тренд по ток току – Vanilla girl: главные советы, как стильно одеться осенью

Цвет спелой вишни довольно органично дополнит ваши осенние образы. Бренд Hermes представил на осень трикотажный комплект, Alexander McQueen сделал ставку на кожаное платье на одно плечо.



Вишневый – трендовый цвет осени / Фото Vogue



Вишневый – трендовый цвет осени / Фото Vogue

Бренд Lanvin представил на подиуме жакет с юбкой темно-вишневого цвета, который может напомнить нам школьную форму. Модель завершила свой монохромный выход кожаными леггинсами и сапогами.



Вишневый – трендовый цвет осени / Фото Vogue

Рекомендуем вам выбрать самую популярную вещь осени – свитер, водолазку или жакет в оттенке спелой вишни.

Если вы хотите разнообразить свои образы, то выбирайте на осень теплый бомбер или куртку вишневого оттенка.

Кроме наряда, вы можете делать ставку на украшения или аксессуары. К примеру, довершайте прическу вишневым бантом или резинкой для волос, как это сделала Кендалл Дженнер.

Актуальными остаются сумки, которые смогут хорошо оттенить ваши монохромные образы в черном или светлом цвете.