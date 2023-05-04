Вишиванки Олени Зеленської: найкращі образи першої леді

18 травня українці святкуватимуть День вишиванки. Цей день для нас особливо цінний, адже з давніх-давен вишиванки є нашим оберегом. Ми вже розповіли вам про улюблені вишиванки Володимира Зеленського, а тепер розберемо найкращі виходи у вишиванках першої леді Олени Зеленської.

Кожен образ Олени Зеленської просто бездоганний. Вона обирає лаконічні костюми чи сукні від українських брендів в нейтральних кольорах, а також приміряє вишиванки, яких є досить багато у її гардеробі.

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До Дня вишиванки пропонуємо переглянути найкращі образи першої леді, в яких вона популяризувала традиційне українське вбрання.

Біла вишиванка від Артема Климчука

У 2020 році Олена Зеленська приміряла ефектну білосніжну вишиванку вишиту білими нитками від українського дизайнера Артема Климчука. У цій сорочці використані елементи полтавської вишивки, які символізують достаток та благополуччя. Свій образ вона доповнила білою спідницею-олівцем від GUNIA Project.



Найкращі вишиванки Олени Зеленської / Фото з Instagram



Найкращі вишиванки Олени Зеленської / Фото з Instagram

На День Незалежності перша леді знову одягнула цю вишиванку, втім доповнила її вже чорною спідницею.



Найкращі вишиванки Олени Зеленської / Фото з Instagram

Вишиванка від Must Have

У красивій білосніжній вишиванці з об’ємними рукавами з чорними нитками Олена Зеленська зустрілася з принцом Ліхтенштейну на початку 2023 року. Свій look вона доповнила чорними штанами палаццо на високій посадці з поясом від бренду Artem Klimchuk.



Найкращі вишиванки Олени Зеленської / Фото з Instagram

Сукня-вишиванка від Gaptuvalnya

На Різдво Олена Зеленська одягнула розкішну чорну сукню із золотою вишивкою на рукавах. Перша леді обрала річ від івано-франківського бренду Gaptuvalnya, який наслідує традиції гаптувального мистецтва. Сукня, яку одягнула Зеленська прикрашена орнаментом "Гранатова лоза", яка символізує благополуччя.



Найкращі вишиванки Олени Зеленської / Фото з Instagram

Вишиванка від Etnodim

На зустріч з українськими батьками і дітьми у Великій Британії Олена Зеленська одягнула особливу вишиванку з коміром від українського бренду Etnodim. На спинці та манжетах зображені фігурки людей, що тримаються за руки, як символ родини, єдності. А в районі серця вишита карта України.



Найкращі вишиванки Олени Зеленської / Фото з Instagram

Вишиванка від Артема Климчука

У 2020 році Олена Зеленська одягнула вишиванку від Артема Клімчука, яку дизайнер створив за зразком вишивок з музейних архівів Дніпропетровщини. Судячи з вибору вишиванок, Клімчук – є одним із найулюбленіших дизайнерів першої леді.



Найкращі вишиванки Олени Зеленської / Фото з Instagram