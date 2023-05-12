Де купити вишиванку для дітей: найкраща добірка магазинів

18 травня в Україні відзначають День вишиванки. У цей день практично всі – від малих до дорослих одягають вишиті сорочки. Якщо ви дотримуєтеся цієї традиції та хочете придбати вишиванку для своєї дитини – пропонуємо вам добірку онлайн-магазинів, в яких можна замовити вишиту сорочку для хлопчика і дівчинки.

Сучасна дитяча вишиванка мало чим відрізняється від виробів для дорослих, пише 24 Канал. Вона така ж практична і красива та зможе гармонійно вписатися для святкових днів.

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Дитячі вишиванки легко поєднати з костюмними штанами та джинсами для хлопчиків та зі спідничками для дівчаток. А вишиті сукні для дівчаток дозволять виглядати оригінально в особливий день.

Різноманітність пропозицій дитячих вишиванок просто величезна. Сорочки виконані з урахуванням всіх модних тенденцій зі збереженими українськими традиціями. Вони мають такі ж узори, як і вишиванки для дорослих, що наповнені сакральним значенням. За віруванням, вишиті сорочки захищають та оберігають від злого ока.

Українські бренди та онлайн-магазини пропонують вишиванки з натуральних тканин – бавовни чи льону, з класичною червоно-чорною вишивкою, кольоровою або благородну вишиту білим по білому. Окрім того, дитячі вишиванки набули сучасних рис та є маленькими копіями вишиванок, які створюють для дорослих.

Вишиту сорочку дитина зможе одягнути не лише на День вишиванки, але й на перше причастя, День знань та останній дзвоник, День Незалежності та інші релігійні свята.

Ми склали добірку найкращих інтернет-магазинів та українських брендів з вишиванками для дітей, тож ви зможете обрати те, що вам найбільше до вподоби.