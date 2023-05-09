Де купити вишиванку чоловікам: найкраща добірка українських брендів

Вже невдовзі українці відзначатимуть День вишиванки, який припадає цього року на 18 травня. Ми приділяємо значну увагу своєму народному однострою – вишиванці, тож у нашому гардеробі є місце для багатьох вишитих сорочок. Де придбати вишиванки чоловікам – читайте в матеріалі.

Вишиванка – це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу, пише 24 канал.

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Здавна для українців вишиванка була оберегом від усілякого зла, тому узори, які наносили на рукави, коміри та поділ сорочок, мали певне сакральне значення. Вишиванки носили не лише жінки, але й діти та чоловіки.

Першим модником у вишиванці був Іван Франко. Він поєднував вишиванку з європейськими костюмами та започаткував на неї своєрідну моду. Зараз чоловіки також носять вишиванки та поєднують її не лише з костюмами, але й штанами та джинсами.

Fashion 24 зібрав добірку українських брендів, які мають у своєму арсеналі різноманітні сорочки на будь-який смак.

MEREZHKA

Український бренд MEREZHKA пропонує для чоловіків вишиванки з різноманітними орнаментами. На сайті представлений великий діапазон кольорів та фасонів. Бренд виготовляє чоловічі вишиванки з льону, бавовни, попліну, габардину та інших видів тканин.

ETNODIM

Бренд славиться своїми вишиванками, які одягав президент України Володимир Зеленський. Глава держави на День вишиванки минулого року обрав від бренду ETNODIM лляну вишиванку прямого крою з орнаментом дубового листя кольору мілітарі. На Великдень з’явився у вишиванці з симвлами Київської Русі.

На сайті бренду ви знайдете чималий вибір вишиванок в найпопулярніших кольорах та всіх можливих розмірів – від S до XXXL.

Edelvika

Інтернет-магазин Edelvika пропонує на своєму сайті не лише вишиванки, але й одяг під вишивку та чоловічі штани, тож чоловіки зможуть обрати для себе повноцінний образ. Бренд представляє вишиті сорочки та вишиванки на короткий рукав за досить доступними цінами.



Вишиванки для чоловіків / Фото з сайту Edelvika



Вишиванки для чоловіків / Фото з сайту Edelvika



Вишиванки для чоловіків / Фото з сайту Edelvika

Барви

Інтернет-магазин «Барви» також має у наявності чоловічі вишиванки, які стають дедалі популярнішими. На сайті представлений широкий асортимент товарів. Вас вразить різноманітність кольорів, візерунків та досить приємні ціни.

Galychanka

Інтернет-магазин пропонує своїм покупцям різні фасони вишиванок: класичну вишиту сорочку, приталену, літню вишиванку на короткий рукав, розміру оверсайз та з рукавом ¾. Чоловіки зможуть знайти для себе сорочки з цікавими геометричними візерунками, з якісної тканини та з правильним поєднанням кольорів.