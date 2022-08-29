Вишиванки на 1 вересня: список магазинів з найкращими виробами для школярів

Вже за кілька днів учні поспішатимуть на шкільну лінійку – одну з найважливіших та найурочистіших подій школярів. На цю символічну подію учні одягають в ошатне вбрання, але найчастіше одягають предмет національного одягу – вишиванку. Яку сорочку придбати на 1 вересня та де її купити – читайте в матеріалі.

Вишиванка на учнях завжди виглядає досить святково та вишукано, пише 24 канал. Маленькі та великі українці обожнюють вишиванки, оскільки вони є найважливішим елементом нашої культури. Вишиванку вважають оберегом української нації.

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Традиційно, навчальний рік розпочинається зі шкільної лінійки. Перший дзвоник закликає до навчання і маленьких першокласників, і дорослих випускників. На 1 вересня учні одягають не лише шкільні форми та білі сорочки, але й вишиванки.

У час війни вишиванки для нас стали по-особливому цінними та важливими, адже це наш "вишитий код нації". Вишиванка стала предметом гордості та оберегом українців.

Сьогодні стало дуже просто придбати вишиванку і для дорослих, і для дітей, оскільки магазини пропонують широкий вибір вбрання на будь-який смак. Сорочка з вишивкою – це яскрава річ, яка найкраще ілюструє духовну цінність та єдність народу. Дедалі більше батьків хочуть бачити своїх дітей на шкільній лінійці саме у вишиванці. Тим паче, молоде покоління із задоволенням носить національний одяг.

Щодо матеріалу, то обирайте натуральні тканини, адже дітям у них має бути практично та комфортно. Вишиванки з льону вважаються найякіснішими. Льон має гігроскопічні властивості, завдяки чому добре поглинає вологу. Через це дитині буде комфортно навіть у теплий день, коли тіло пітніє.

Редакція Fashion 24 підготувала добірку найкращих магазинів, які пропонують вишиванки з різноманітними орнаментами, фасонами та кольорами. Серед асортименту дитячих вишиванок ви знайдете як традиційні червоно-чорні моделі на білому полотні, так і ексклюзивні вироби з незвичними техніками, оздобленням чи дизайнерськими рішеннями.

Вишиванки для усієї родини

Вишиванки для першокласників

Вишиванки для старшокласників