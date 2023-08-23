Як виглядали стародавні вишиті кептарі: добірка вражаючих світлин 1950-х років
Джерело:Локальна історія
Традиційно на День Незалежності українці одягають вишиванки чи вишиті сукні, втім вишитими орнаментами прикрашають не лише сорочки, але й кептарі. Пропонуємо дізнатися про них більше.
Кептар – це традиційний народний одяг мешканців західних регіонів України. Хутряна безрукавка оздоблена вишивкою, кольоровим шовком чи аплікаціями. Українські горяни одягали цю річ не лише в холодну пору року, але й влітку. Доволі пишно прикрашали кептарі на Косівщині.
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У 1950-х роках народний одяг досліджувало подружжя Євгена та Зої Сагайдачних. До одного з їхніх улюблених місць входив косівський базар. У фоооб’єктив Зої потрапили мешканці Гуцульщини у традиційному вбранні.
Вулиця у Косово, 1953 рік / Фото з Локальної історії
Окрім того, Зоя Сагайдачна займалася студійною фотозйомкою. На цих світлинах люди одягнені у по-різному декоровані кептарі – давні чи традиційні, оздоблені вишитим рослинним орнаментом. Їх називали «кутськими», адже їх виробляли у містечку Кути.
Мешканці села Бабин, 1950 рік / Фото з Локальної історії
Дружка і дружба, 1950 рік / Фото з Локальної історії
Молоді з дружками, 1950 рік / Фото з Локальної історії
Найвпізнаванішими є кептарі з Космача та Жаб’єго (тепер Верховина). Кептарі носили кожного дня, їх майже не декорували, а вже у свято прикрашали багатою оздобою.
Дівчина у народному вбранні, 1950 рік / Фото з Локальної історії
Гуцули із села Жаб'є (тепер Верховина) / Фото з Локальної історії
Дівчина у народному вбранні, 1950 рік / Фото з Локальної історії