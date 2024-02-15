Elle випустив обкладинку з Вірою Брежнєвою: гостра реакція мережі на рекламу благодійного дропу

Українське видання Elle випустило діджитал-обкладинку зі співачкою Вірою Брєжнєвою, яка до повномасштабного вторгнення жила та будувала кар’єру в Росії. Користувачі обурені вибором моделі.

Elle не лише презентували обкладинку з Брежнєвою, але й спільний дроп джинсових речей разом з брендом AISENBERG.

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Дроп є благодійним, а частину коштів від продажу колекції буде перераховано на потреби Міжнародного центру підтримки жінок і дітей "Місто Добра". Втім найбільше українців здивував вибір моделі.

Глянець Elle спільно з брендом одягу AISENBERG вирішили обрати Віру Брежнєву, яка 17 лютого має давати концерт в Казахстані з найкращими піснями гурту "ВІА Гра".

Після повномасштабного вторгнення Брєжнєва змінила свій сценічний псевдонім на VERA та почала випускати пісні українською мовою, втім раніше вона заявляла, аби її не називали українською співачкою.

Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній "Пісні року". Сама Україна мене не сприймала українською співачкою. Вважається, щоб бути українською співачкою, у тебе повинні бути пісні українською мовою. У мене їх немає. Плюс коли я прийшла у "ВІА Гру", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Я з самого початку, 16 років тому, почала гастролювати по всій СНД,

– зазначала Брежнєва.

На співачку досі лиються звинувачення за те, що вона працювала та жила в Росії, тому користувачі обурилися вибором видання та й самого бренду одягу. В коментарях українці написали своє невдоволення моделлю для дропу та обкладинки:

"Є дуже багато красивих українських дівчат-виконавиць, які активно волонтерять та підтримують наші збройні сили. Вибір моделі дуже суперечливий";

"Що далі? Ані Лорак і Свєта Лобода? А був й Кобзон живий, то теж нічого?";

"Це дуже поганий вибір моделі з вашого боку";

"Ну невже немає в Україні достойнішої моделі?";

"Ви нормальні взагалі? Наступного кого запостите?";

"Відписка. Ви запостили жінку, яка ще нещодавно не могла відповісти на питання: чи вона російська співачка, чи українська".

В інтерв’ю виданню Elle Брежнєва зазначила, що її не хвилює те, що кажуть про неї в мережі. За словами співачки, вона прийняла правильне рішення підтримувати свою країну, тож її совість чиста.

Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста,

– розповіла Брежнєва в інтерв'ю ELLE.

Це не вперше одеський бренд Aisenberg та глянець Elle випускають спільну колекцію. У липні вони презентували одяг та аксесуари, які були оздоблені традиційним українським орнаментом "Дерево життя". Обличчям колекції стала Надя Дорофєєва, тож тоді це не викликало жодної негативної реакції.

Ймовірно, бренд та глянець знали та розуміли, що в українців поява Віри Брежнєвої викличе неоднозначну реакцію. До прикладу, 1 січня телеканал "1+1" у телеверсії "Музична платформа" вирізав виступ співачки. Варто зазначити, що українці все ж таки трохи краще ставляться до Брежнєвої, аніж до Лободи, однак все одно не можуть забути її кар’єру зроблену в Росії, яка вже майже 2 роки чинить геноцид українського населення.