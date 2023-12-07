Тренд зими – вінтажні шуби: найкраща добірка верхнього одягу

Шуби завжди були актуальним верхнім одягом на зиму. Змінюються лише їхні фасони. Цього року популярність шуб дуже зросла, а особливо модниці звертають свою увагу на вінтажні варіанти.

Саме екошуби зроблені під вінтаж є одними із найпопулярніших. А ще шуби з екохутра обирають знаменитості та інфлюенсери, оскільки це стильна та безпечна для тварин альтернатива справжнього хутра.

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Вінтажні шуби здебільшого виглядають в розмірі оверсайз. Щоб краще зрозуміти, як вони мають виглядати, згадайте фото жінок у 90-х роках. Зараз ці шуби дещо видозмінені під сучасний лад, але все одно з нотками вінтажу.

Найпопулярнішими шубками вважаються молочні шуби, коричневі, сірі, помаранчеві та кількаколірні. Вони можуть бути короткими, трохи подовженими або ж взагалі розміру максі.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Виглядає вінтажна шуба дуже елегантно та вишукано, тож гармонійно виглядатиме з сукнями, спідницями та взуттям на підборах. Інфлюенсерки носять вінтажну субу зі штанами палаццо, джинсами карго та кльош, а також зі спортивними штанами та уггами.

Дівчата вчать носити вінтажну шубу з різноманітним вбранням – від кежуального до спортивного, одягаючи під елегантну довгу шубу худі з капюшоном та бейсболку.

Українська стилістка знайшла найкращі образи з шубами, які ви можете вже спробувати застилізувати на собі цього сезону.



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova



Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova