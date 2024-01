Андре Тан розповів про 5 винаходів Крістіана Діора: що придумав відомий модельєр

Популярний дизайнер Андре Тан, який ділиться зі своїми прихильниками модними порадами, цього разу вирішив розповісти про легендарного модельєра. На честь дня народження кутюр’є Андре Тан заглибився у його модну творчість та познайомив читачів з деталями стилю New Look.

Крістіан Діор народився 21 січня 1905 року, тож щороку в цю дату ми згадуємо знаменитого кутюр’є. Інформація про винаходи модельєра є у відкритому доступі, втім Андре Тан любить ділитися з прихильниками чимось цікавим, тож вирішив розповісти про вподобання та винаходи всесвітньо відомого француза.

Дивіться також Андре Тан дав поради, як стильно поєднувати кольори у 2024 році

Виявляється, Діор став першим кутюр’є, який запатентував свій дизайн. У 1949 році це було нечувано, тож дизайнера навіть критикували за таке "нахабство".

Колись Крістіан Діор найняв як асистента у свій Модний дім 19-річного Ів Сен-Лорана, який завжди завдячував модельєру за цінні уроки, які він йому дав.

Саме француз подарував світові стиль New Look, про який детальніше розповів Андре Тан. Дизайнер придумав цей стиль у 1947 році, коли світ лише почав відновлюватися після Другої світової війни. Діор вирішив, що жінкам знову потрібно стати жіночними, тож запропонував їм новий образ – New Look. Цей стиль став візитівкою 1950-х років, бо вбрання Діора обожнювала кожна жінка.

Барний жакет

"Це одне з головних відкриттів Крістіана Діора. Він укорочений, з оборкою пеплум на рівні талії. Діор вважав, що такий елемент гардероба – must-have для кожної жінки, яка відвідує коктейльні бари, тому і дав жакетові таку назву", – зазначив Андре Тан.



Барний жакет придумав Крістіан Діор / Фото з інстаграму Андре Тана

Спідниця-олівець

Саме цю елегантну спідницю довжиною нижче коліна придумав Крістіан Діор. Вона була створена, щоб підкреслити форми жіночого тіла. Дизайнер пропонував носити її з барним піджаком або обтислим топом.

Пишна спідниця на вузькій талії

Дизайнер також придумав довгу пишну спідницю в підлогу, зібрану на талії з кринолінами на стегнах. Іноді на такі спідниці витрачалося понад 40 метрів тканини, а важили вони кілька кілограмів.



Пишну спідницю придумав Крістіан Діор / Фото з інстаграму Андре Тана

Сірий та рожевий

"Улюблені кольори кутюр’є – сірий і рожевий. Вважаючи їх найбільш елегантними та жіночними, кутюр’є відрізняв найменші відтінки цих кольорів і надавав кожному свою назву", – розповів Андре Тан.

Квіти

Крістіан Діор вважав квіти втіленням краси. Створюючи вбрання він надихався саме їхніми кольорами.

Аксесуари

Невід’ємною частиною стилю New Look стали широкий пояс на талії, банти, рукавички, елегантні капелюшки, великі браслети та сонцезахисні окуляри із загостреними верхніми кутами.