Андре Тан рассказал о 5 изобретениях Кристиана Диора: что придумал известный модельер

Популярный дизайнер Андре Тан, который делится со своими поклонниками модными советами, на этот раз решил рассказать о легендарном модельере. В честь дня рождения кутюрье Андре Тан погрузился в его модное творчество и познакомил читателей с деталями стиля New Look.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года, так что каждый год в эту дату мы вспоминаем знаменитого кутюрье. Информация об изобретениях модельера есть в открытом доступе, впрочем, Андре Тан любит делиться с попищиками чем-то интересным, поэтому решил рассказать о вкусах и изобретениях всемирно известного француза.

Оказывается, Диор стал первым кутюрье, запатентовавшим свой дизайн. В 1949 году это было неслыханно, поэтому дизайнера даже критиковали за такую "наглость".

Когда-то Кристиан Диор нанял как ассистента в свой Модный дом 19-летнего Ив Сен-Лорана, который всегда благодарил модельера за ценные уроки, которые он ему дал.

Именно француз подарил миру стиль New Look, о котором подробнее рассказал Андре Тан. Дизайнер придумал этот стиль в 1947 году, когда мир только начал восстанавливаться после Второй мировой войны. Диор решил, что женщинам снова нужно стать женственными, и предложил им новый образ – New Look. Этот стиль стал визитной карточкой 1950-х годов, потому что наряды Диора обожала каждая женщина.

Барный жакет

"Это одно из главных открытий Кристиана Диора. Он укороченный, с оборкой пеплум на уровне талии. Диор считал, что такой элемент гардероба – must-have для каждой женщины, посещающей коктейльные бары, поэтому и дал жакету такое название", – отметил Андре Тан.



Барный жакет придумал Кристиан Диор / Фото с инстаграмма Андре Тана

Юбка-карандаш

Именно эту элегантную юбку длиной ниже колена придумал Кристиан Диор. Она была создана, чтобы подчеркнуть формы женского тела. Дизайнер предлагал носить ее с барным пиджаком или обжатым топом.

Пышная юбка на узкой талии

Дизайнер также придумал длинную пышную юбку в пол, собранную на талии с кринолинами на бедрах. Иногда на такие юбки уходило более 40 метров ткани, а весили они несколько килограммов.



Пышную юбку придумал Кристиан Диор / Фото с инстаграмма Андре Тана

Серый и розовый

"Любимые цвета кутюрье – серый и розовый. Считая их наиболее элегантными и женственными, кутюрье отличал малейшие оттенки этих цветов и придавал каждому свое название", – рассказал Андре Тан.

Цветы

Кристиан Диор считал цветы воплощением красоты. Создавая наряды, он вдохновлялся именно их цветами.

Аксессуары

Неотъемлемой частью стиля New Look стали широкий пояс на талии, банты, перчатки, элегантные шляпки, большие браслеты и очки с заостренными верхними углами.