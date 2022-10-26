Вікторія Бекхем та Енн Гетевей з’явилися разом у синьо-жовтих сукнях: неперевершені образи

Британська модельєрка Вікторія Бекхем та американська акторка Енн Гетевей завітали на шоу Watch What Happens Live у синьо-жовтих образах. Своїми розкішними аутфітами жінки вже встигли підкорити мережу.

Дружина Девіда Бекхема та знаменита акторка Енн Гетевей напередодні здійснили візит на нічне шоу Енді Коена Watch What Happens Live.

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Акторка Енн Гетевей обрала ніжну жовту сукню-бюстьє зі спадаючою шляркою зверху від британського бренду David Koma. Знаменитість довершила образ туфлями-човниками з блискітками.

Зірка вклала волосся у легкі хвильки, додала до образу сережки-кільця та кілька перстнів, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Дизайнерка Вікторія Бекхем обрала сукню від власного однойменного бренду Victoria Beckham. Знаменитість обрала атласний виріб на довгий рукав, доповнивши його сріблястими чоботами із заокругленими носками. Вона зібрала волосся у свій фірмовий пучок та зробила улюблений макіяж з акцентом на чорні очі.



Розкішний образ Енн Гетевей та Вікторії Бекхем / Фото з Instagram

Ймовірно, образи знаменитостей були вибрані зумисно на знак підтримки України. Енн Гетевей та Вікторія Бекхем активно підтримують українців з перших днів війни.

Ще на початку березня акторка закликала шанувальників допомагати постраждалим людям в Україні. Вона також зазначила, що постійно молиться за наш народ.

Вікторія Бекхем разом з чоловіком Девідом Бекхемом пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українським дітям. А їхній син Бруклін Бекхем на власному весіллі з Ніколою Пельтц збирали кошти на підтримку України.