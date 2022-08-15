Вікторія Бекхем втратила мільйони через пандемію: які борги у дизайнерки
Джерело:Mirror
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка є засновницею однойменного бренду, має борги у сумі 54 мільйони фунтів стерлінгів.
У заяві бренду йдеться, що втрати у компанії бренду Victoria Beckham пов’язані насамперед з глобальними змінами на тлі пандемії коронавірусу. Дизайнерка Вікторія Бекхем втратила 54 мільйона фунтів стерлінгів. Та попри борги, модна імперія заробила 11,6 мільйонів фунтів стерлінгів.
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Бренд одягу та косметичний бренд Victoria Beckham Beauty втратили 6,6 мільйонів фунтів стерлінгів у 2020 році. У 2019 році борги компанії становили 15,6 мільйонів фунтів стерлінгів.
Концерн, заснований колишньою учасницею Spice Girl, як і раніше, перебуває у збитку у розмірі 53,9 мільйнів фунтів стерлінгів, з яких 29 мільйонів фунтів стерлінгів мають іншим підприємствам Бекхемів.
Прес-секретар Вікторії підтвердила, що дані її модного лейблу, який продає джемпери за 500 фунтів стерлінгів та джинси за 400 фунтів стерлінгів, були точними.
Вікторія Бекхем втратила гроші через пандемію / Фото з Instagram
У звіті йдеться: "Загальний виторг групи Victoria Beckham Holdings впав на 6% до 36,1 мільйонів фунтів стерлінгів (у 2019 році – 38,3 мільйонів фунтів стерлінгів) через наслідки глобальної пандемії".
Victoria Beckham Beauty продовжує розширювати своє портфоліо за рахунок низки успішних запусків продуктів цього року, найкращих у своєму класі в галузі чистої розкішної краси та догляду за шкірою.
Та попри великі збитки, модна імперія Вікторії Бекхем таки заробила 11, 6 мільйонів фунтів стерлінгів.
Вікторія Бекхем втратила гроші через пандемію / Фото з Instagram