Вікторія Бекхем втратила мільйони через пандемію: які борги у дизайнерки

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка є засновницею однойменного бренду, має борги у сумі 54 мільйони фунтів стерлінгів.

У заяві бренду йдеться, що втрати у компанії бренду Victoria Beckham пов’язані насамперед з глобальними змінами на тлі пандемії коронавірусу. Дизайнерка Вікторія Бекхем втратила 54 мільйона фунтів стерлінгів. Та попри борги, модна імперія заробила 11,6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Читайте також У мінішортах і сорочці: королева Летиція приголомшила стильним образом

Бренд одягу та косметичний бренд Victoria Beckham Beauty втратили 6,6 мільйонів фунтів стерлінгів у 2020 році. У 2019 році борги компанії становили 15,6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Концерн, заснований колишньою учасницею Spice Girl, як і раніше, перебуває у збитку у розмірі 53,9 мільйнів фунтів стерлінгів, з яких 29 мільйонів фунтів стерлінгів мають іншим підприємствам Бекхемів.

Прес-секретар Вікторії підтвердила, що дані її модного лейблу, який продає джемпери за 500 фунтів стерлінгів та джинси за 400 фунтів стерлінгів, були точними.



Вікторія Бекхем втратила гроші через пандемію / Фото з Instagram

У звіті йдеться: "Загальний виторг групи Victoria Beckham Holdings впав на 6% до 36,1 мільйонів фунтів стерлінгів (у 2019 році – 38,3 мільйонів фунтів стерлінгів) через наслідки глобальної пандемії".

Victoria Beckham Beauty продовжує розширювати своє портфоліо за рахунок низки успішних запусків продуктів цього року, найкращих у своєму класі в галузі чистої розкішної краси та догляду за шкірою.

Та попри великі збитки, модна імперія Вікторії Бекхем таки заробила 11, 6 мільйонів фунтів стерлінгів.



Вікторія Бекхем втратила гроші через пандемію / Фото з Instagram