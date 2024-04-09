"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко знялася у рекламі бренду Guess: розкішний кадр

Модель з України Вікторію Апанасенко американський бренд Guess запросив знятися у рекламній зйомці. "Міс Україна Всесвіт 2022" позувала перед камерою двох українських фотографів.

Представниця на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2022" опублікувала у своєму інстаграмі світлину у сукні, зазначивши, що фотографія була зроблена для реклами вбрання Guess.

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Для рекламної фотосесії популярного американського бренду Вікторія Апанасенко позувала у білій корсетній сукні довжини міні на короткий рукав та коричневих рукавичках.

Ймовірно, зйомка відбувалася у Венеції на катері. Стилісти зробили для моделі ефектну зачіску, а візажисти підкреслили красу насиченим макіяжем з акцентом на темно-коричневі тіні на повіках й губною помадою того ж відтінку.

Кампейн для бренду Guess знімав дует фотографів з Донецька Вікторія та Саїда "Vicoolya&Saida", які працюють разом. Фотографині живуть та працюють в Європі. Це вже не вперше вони долучаються до рекламних зйомок бренду. У їхньому портфоліо є також інші відомі марки, для яких вони робили фотозйомки вбрання.

Що відомо про Анастасію Апанасенко

Через певний час після конкурсу "Міс Всесвіт" у лютому 2023 року Вікторія Апанасенко розповіла, що перебуває в стосунках. У березні того ж року модель вийшла заміж, втім свого чоловіка розсекретила лише нещодавно. Ним виявився український чиновник Олександр Бортняков, який працює заступником міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі.