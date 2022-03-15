Видання Marie Claire Greece присвятили новий випуск Україні, представивши на обкладинці журавля

Грецьке видання Marie Claire присвятило квітневий випуск Україні. Команда редакторів вирішила зробити квітневу обкладинку з журавлем у небі.

Вже чимало світових глянців висловили свою солідарність з Україною. Провідні модні видання на знак підтримки з українським народом випускаютьнові обкладинки з українськими прапорами, синьо-жовтими надписами та нашою символікою.

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Грецьке видання Marie Claire представило в мережі свій квітневий номер. На обкладинці глянцю зображений журавель – улюблений птах українського народу, він є символом любові до рідної землі.

Відлітаючи в кінці літа в теплі краї, він символізує печаль, смуток і нестерпну тугу для тих, хто не може більше повернутися в рідні краї. Повертаючись же додому навесні, він уособлює надію. Журавель на грецькій обкладинці зображений на тлі блакитного неба та сірих хмар. Фотографом цього журавля в небі став Степан Лісовський.

"Воля означає Свобода. Новий квітневий номер Marie Claire Greece присвячений Україні, підтримці її народу під час цієї трагедії та залученню творчих сил цієї прекрасної країни в моді, фотографії та мистецтві. На обкладинці журавель весни, символ безпеки та процвітання в українській народній традиції, сфотографований Степаном Лісовським за редакцією Надії Шаповал", – йдеться у дописі грецького глянцю.