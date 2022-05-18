Від Мей Маск до королеви Летиції: 9 знаменитостей, які одягають українські вишиванки

Українську вишиванку вже давно полюбили знаменитості за кордоном. Українці бережуть вишиту сорочку, адже вона є частиною нашої культури та традицій. А от закордонні зірки також не відмовляються від нашого національного елемента гардероба, тож носять вироби з гордістю.

Кожного року в третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. У 2022 році цей день припадає на 19 травня. Fashion 24 підготував добірку світових знаменитостей, які нерідко одягають вишиванку, яка за кілька останніх років перетворилася в наймодніший етно-одяг в усьому світі.

Читайте також До дня вишиванки 2022: де купити вишиті сукні різних фасонів та кольорів

Українські вишиванки знаменитості одягають на робочі зустрічі, музичні фестивалі, червоні доріжки та різноманітні святкування. Хто з зірок вже встиг покрасуватися в українській вишиванці – дивіться далі.

Мей Маск

73-річна знаменитість Мей Маск має у своєму гардеробі чимало вишиванок. Справжній фурор мама мільярдера Ілона Маска спричинили ще восени 2021 року у Катарі, одягнувши на fashion-подію довгу білосніжну сукню з масивними синіми квітами від дизайнерки Юлії Магдич.

У своїй колекції знаменитість також має вишиту сукню від українського бренду KRIS MARÁN. Окрім цього, нещодавно вона з’явилася на публіці у Лос-Анджелесі у вишитій сорочці на короткий рукав.

Королева Летиція

На знак підтримки з Україною королева Летиція одягнула вишиванку від мисткині з Івано-Франківська, яка вже кілька років живе в Іспанії. Її Величність поєднала вишиванку з класичними чорними штанами та масивним поясом. Згодом у вишиванці з’явилася навіть її старша донька 16-річна принцеса Леонор.



Королева Летиція у вишиванці / Фото з Getty Images

Королева Ранія

Королева Ранія може похизуватися чималою колекцією вишиванок. У її гардеробі знайдеться понад 10 виробів у різних кольорах та фасонах. Найбільше Її Величність любить чорні вишиванки, що розшиті білими та червоними нитками.

К’яра Ферраньї

Італійська блогерка К’яра Ферраньї кілька років тому одягнула вишиванку вільного крою від дизайнерки Юлії Магдич.



К'яра Ферраньї у вишиванці / Фото з Pinterest

Демі Мур

У Демі Мур в колекції є дві чудові вишиванки від українського бренду Vita Kin. Голлівудська акторка має знамените смарагдове плаття, в якому вона позує зі своєю собачкою. Також Демі Мур має довгу вишиту сукню в жовтому кольорі з білою вишивкою.



Демі Мур у вишиванці / Фото з Pinterest



Демі Мур у вишиванці / Фото з Pinterest

Діта фон Тіз

Співачка та фотомодель Діта фон Тіз має у своєму гардеробі кілька вишиванок, втім найвідомішою з них є біла сукня з синьою вишивкою від української дизайнерки Віти Кін.



Діта фон Тіз у вишиванці / Фото з Pinterest

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс справила справжній фурор у своїй білій вишиванці з червоним візерунком від дизайнерки Юлії Магдич. Виріб знаменитість одягнула перебуваючи на відпочинку з Майклом Дугласом у Словаччині.



Кетрін Зета Джонс у вишиванці / Фото з Pinterest

Джордан Данн

Британська модель та одна із "ангелів" Victoria's Secret Джордан Данн приміряла на собі чорну коротку сукню-вишиванку з колекції української дизайнерки Vita Kin.



Джордан Данн у вишиванці / Фото з Pinterest

Анна Делло Руссо

Італійська модна журналістка Анна Делло Руссо, що є креативним консультантом і головним редактором Vogue Japan відома своїм виходом у довгій вишиванці з блакитною вишивкою. Модниця поєднала її з капелюхом та сандалями.



Анна Делло Руссо у вишиванці / Фото з Pinterest