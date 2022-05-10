Від Івана Франка до Джекі Чана: Андре Тан розповів цікаві факти про українську вишиванку

Популярний дизайнер Андре Тан розповів своїм шанувальникам в мережі цікаві деталі про український елемент гардероба – вишиванку.

Відомий модельєр Андре Тан часто ділився зі своїми прихильниками модними порадами, втім з перших днів війни дизайнер почав допомагати українській армії, і лише тепер частково повертає свою рубрику.

Читайте також Знак протесту проти війни: Дарія Шаповалова одягнула цифровий светр з блакитно-жовтими кулаками

Андре Тан вирішив розповісти про популярність вишиванки, про яку знають в цілому світі та носять зірки першої величини.

"Зараз часто хочеться забути те жахіття, в якому ми живемо вже 74-й день, та зробити щось з минулого життя. Я обожнював писати для вас про моду та стиль, ставити каверзні питання в сторіс та читати ваші коментарі. Сьогодні поговоримо про вишиванку. Всі найкрутіші модниці від Лос-Анджелеса до Лондона вже добре знайомі з ними. Сьогодні їх знову массово одягають, щоб в такий спосіб підтримати Україну", – написав дизайнер.

Іван Франко популяризував вишиванку

Першим, хто популяризував вишиванку та зробив її частиною міського образу став письменник Іван Франко. Він носив свою вишиванку разом із костюмом. Саме у вишиванці Іван Франко зображений на 20-гривневій купюрі. Його донька Анна розповідала, що вишиванок у письменника "завжди було в достатку", і любив він їх одягати в свята чи в будний день.

Зараз вишиванка також ідеально вписалася у міський стиль, тож її легко поєднують не лише зі штанними костюмами, але й з джинсами чи шортами.

Мама Ілона Маска та Летиція одягнули вишиванки під час війни, аби підтримати Україну. Втім у гардеробах відомих зірок вже давно є стильні українські вироби. Вишиті сукні та сорочки має Анна Делло Руссо, Ума Турман, Міла Куніс, Демі Мур, Різ Візерспун, Джекі Чан, Ніколь Кідман та багато інших.

Щоб побачити знаменитостей у вишиванках, гортайте праворуч

Андре Тан розповів, що у повсякденному житті наш народ носив сорочки, які називалися "буденки". Українці нерідко мали різні вишиванки для різних обставин – в одних просили в землі гарного врожаю, в інших ходили на вечорниці.

"Вишиванки не були для українців просто одягом, а радше оберегом, який мав сакральне значення. За кожним орнаментом стояв свій окремий символізм. Традиційно вишиванки прикрашали саме геометричними орнаментами. Квіти на них з’явилися вже у XX столітті. Маки, наприклад, символізували втрату близьких та душевний біль", – розповів дизайнер.

За словами Андре Тана, сьогодні експерти налічують близько 20 різноманітних технік вишивки: гладь, козлик, колосковий шов, низь, виколювання, вузлики, шнурочок та близько 200 старовинних швів.