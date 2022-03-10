Victoria's Secret закривається в Росії: у черзі за трусами стоять навіть чоловіки

Популярний білизняний бренд Victoria’s Secret зупиняє свою діяльність у Росії. Усі магазини закриваються, а онлайн-замовлення більше не будуть доставлятися в РФ. У зв’язку з цим росіяни масово кинулися в магазини за останніми покупками.

На сайті бренду з’явилася офіційна заява щодо закриття білизняних магазинів.

Читайте також Ювелірний бренд Pandora пожертвував Україні 1 мільйон доларів

Відомо, що всі оформлення, які були зроблені до 9 березня 20022 року будуть доставлені в Росію, втім інтернет-магазини та всі роздрібні магазини повністю припиняють свою роботу.

Victoria’s Secret долучилися до багатьох міжнародний компаній та брендів, припинивши роботу на Росії через у зв’язку через повномасштабний наступ окупантів на мирну Україну, цинічне бомбардування житлових будинків та вбивство ні в чому невинних людей та дітей.

Бренд Victoria’s Secret найбільш популярним є завдяки колекціям спідньої білизни. Після повідомлення про закриття, росіяни масово кинулися в магазин скуповувати останні товари, які залишилися в наявності. У величезній черзі за бюстгальтерами та трусами стояли навіть чоловіки.

Раніше росіяни вже показували свою ненаситність в останній день роботи магазину IKEA. Окрім шалених черг, мережею розлетілося відео, на якому двоє жінок ледь не билися за сковорідку.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!