Victiria’s Secret вперше запросили до співпраці темношкіру трансгендерну модель: ефектні фото

Зірка TikTok Еміра Діспейн стала першою темношкірою трансгендерною моделлю, яку запросив до співпраці білизняний бренд Victiria’s Secret.

Еміра, яка більш відома в соціальних мережах за псевдонімом XOXOEMIRA, випустила в TikTok відеоролик до Дня Святого Валентина у співпраці з брендом жіночої білизни. Кадри у спідній білизні вона також опублікувала у своєму інстаграмі.

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25-річна дівчина одягнула червоний корсет з мереживом на бретельках від Victiria’s Secret та рожеві бікіні. У дописі Еміра зазначила, що має честь бути "першою темношкірою дівчиною, яка співпрацює з брендом".

Модель позувала на камеру з кучерявим волоссям та ефектним макіяжем. Вона намалювала повіки золотистими тінями, підкреслила погляд тонкими чорними стрілками, а губи нафарбувала червоною помадою. Сексуальний образ Еміри доповнювали кілька ланцюжків на шиї.



Еміра Діспейн у білизні Victiria’s Secret / Фото з інстаграму



Еміра Діспейн у білизні Victiria’s Secret / Фото з інстаграму



Еміра Діспейн у білизні Victiria’s Secret / Фото з інстаграму

Відомо, що раніше дівчина співпрацювала з такими брендами як Anastasia Beverly Hills і Rihanna's Fenty Skin.

Кілька років тому білизняний бренд повністю змінив політику своєї марки. Тепер у рекламних зйомках беруть участь моделі plus size, темношкірі моделі та дівчата-трансгендери. Ще у 2019 році Victiria’s Secret уклали контракт з трансгендерною моделлю Сарою Сампайо, втім Еміра Діспейн – це перша темношкіра дівчина-трансгендер.

Сексуальні образи Еміри Діспейн



Трансгендерна модель Еміра Діспейн / Фото з інстаграму



Трансгендерна модель Еміра Діспейн / Фото з інстаграму



Трансгендерна модель Еміра Діспейн / Фото з інстаграму