Одяг молодят на українському весіллі 100 років тому: ексклюзивна добірка світлин

Для українців та українок весілля завжди було визначною подією. Це торжество завжди супроводжувалося традиційним одягом, якого в сучасності вже не зустріти. Як виглядали наші бабусі та дідусі на власному весілля 50 та 100 років тому – дивіться далі.

До весілля українці з давніх-давен довго та ретельно готувалися. Вони обирали головні весільні атрибути, головні убори і традиційний одяг. Кожна деталь у весільному образі мала надзвичайно велике значення для успішного укладання шлюбу.

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Звичаї у різних регіонах, звісно, відрізнялися. У Чернігівській, Харківській, Закарпатській, Черкаській та багатьох інших областях були зовсім різні традиції самого святкування весілля та того, як мали виглядати молодята.

Та попри це, чимало звичаїв були схожими між собою. У більшості регіонів було заведено готувати придане нареченій, пекти коровай та запрошувати музикантів на весілля, одягати вінки на голову та покривати голову хусткою.

Колись весілля в українців могло тривати три дні – з суботи по понеділок. Одяг нареченої міг бути різнобарвним: молода одягала червоно-білі спідниці, вишиті сорочки та жилети.

На випікання короваю кликали найщасливіших жінок, саме на них рівнялися молодята в новому шлюбі. В деяких регіонах у коровай встромляли деревце, що складалося з вишневих гілок. В більшості регіонів обов’язково перевіряли придане молодої, що складалося з постелі, рушників, одягу, посуду та прикрас.

Також невіддільною частиною весілля були рушники, які для наречених вишивала мама. На них ставали чоловік та дружина, а потім батьки перев’язували ним руки. Ця традиція збереглася до теперішніх днів.

Весільна пара з Полтавщини у традиційному вбранні, 1950-ті роки



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Молода з дружками. Івано-Франківська область, 1950 рік



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весільна пара. Сумська область, середина ХХ століття



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Наречена з дружками. Полтавська область, 1955 рік



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весілля. Івано-Франківська область



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весільна світлина із села Горошова на Тернопільщині, 1913 рік



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весільне студійне фото. Місто Київ, 1900-ті роки



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весілля. Івано-Франківська область



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весільна фотографія початку ХХ століття. Івано-Франківська область



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весільна пара. Чернігівська область, 1950-ті роки



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Старшина кінного полку імені Костя Гордієнка з нареченою, квітень 1918 року



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весільна світлина 1910-х років. Черкаси



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весілля. Івано-Франківська область



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Весільне студійне фото. Місто Звенигородка Черкаської області, 1910-ті роки



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Наречена з дружками. Івано-Франківська область



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle

Молодята. Маріуполь, 1959 рік



Українці у весільному вбранні / Фото з Elle