Трендові весільні сукні у 2024 році: як виглядають найкрасивіші варіанти

До вибору весільної сукні наречені підходять особливо ретельно. Літо є найпопулярнішою порою для весіль, тож розповімо детальніше, які ж сукні є актуальними цього року.

Часом пошуки тієї самої єдиної та неповторної сукні можуть затягнутися надовго. Під час підбору сукні варто звертати увагу на кілька аспектів: плаття має підкреслювати фігуру, бути зручним й трендовим, оскільки для дівчат це дуже важливо.

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Найстильніші сукні 2024 року

Дизайнери представили цього сезону весільні сукні на будь-який смак – для тих, хто любить простоту й мінімалізм та для тих, хто не боїться експериментувати та обожнює деталізоване вбрання.

Прихильниці мінімалізму можуть звернути увагу на сукні з драпіруванням, обтислі плаття з V-подібними вирізами та шлейфом чи легкі сукні в білизняному стилі, які ідеально підійдуть для спекотного літа.

Бренди також не обійшли увагою пишні сукні, які доповнюють об’ємні елементи й принти. Дизайнери представили для літнього сезону багато квіткових мотивів. На сукнях вони представлені у вигляді вишивки чи як окремі 3D-деталі на спідниці та ліфі.

Сміливі наречені можуть обирати сукні з бахромою чи лелітками. До трендових елементів дизайнери додали банти, які допомагають створити ніжний та романтичний образ.

Акцент важливо робити не лише на формах й тканинах, але на довжині. Весільна сукня – це не лише про довгу спідницю та шлейф. Останнім часом доволі красивими є мінісукні, тому обирайте для себе красиві фасони та доповнюйте вдалими аксесуарами.

Чимало красивих варіантів суконь можна знайти в нових колекціях українських брендів. Мінімалістичні сукні з відкритими плечима та ефектні міні з драпіруванням можна знайти у WONÁ by Woná Concept. Весільні сукні з традиційними українськими елементами можна віднайти у Milla Nova й Gaptuvalnya.



Стильні весільні сукні на 2024 рік / Фото Elle



Трендові весільні сукні на 2024 рік / Фото Elle



Красиві весільні сукні на 2024 рік / Фото Elle



Трендові весільні сукні на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні весільні сукні на 2024 рік / Фото Elle



Трендові весільні сукні на 2024 рік / Фото Elle

Весільні сукні варто доповнювати базовими туфлями-човниками на підборах чи босоніжками з квадратним, гострим чи заокругленим носком. Серед прикрас варто робити ставку на перлинки чи мінімалістичні ювелірні вироби, які лише довершать весільний look.