Що було не так з весільною сукнею принцеси Діани, але вона це приховувала

Образи принцеси Діани надихають нас впродовж багатьох десятиліть. Один із її найкультовіших образів – весільна сукня, в якій знаменитість виходила заміж, втім не все з цією сукнею було так гладко, як здається.

Весільну сукню для принцеси Діани створили дизайнери Елізабет і Девід Емануель. У ній Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза у 29 липня 1981 року в соборі Святого Павла у Лондоні.

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Британські дизайнери розробили сукню з вражаючим довгим шлейфом із шовкової тафти довжиною понад 7 метрів. Ця сукня стала рекордно довгою в королівській сім’ї.

У день свого весілля принцеса Діана сяяла від щастя, а за королівським весіллям спостерігав увесь світ, втім дизайнери залишилась незадоволеними від свого творіння.

Справа в тому, що сукня, яка шилася багато місяців, вмить втратила свій першопочатковий вигляд. Через довгу їзду в кареті, вона повністю помнулася. Щоб не зіпсувати це вбрання, на репетицію зумисне одягали на принцесу Діану іншу сукню.

Однак, принцеса Діана не надала цьому великого значення, тож навіть після весілля зателефонувала до дизайнерів та подякувала їм за творіння. Вона зазначила, що сукня сподобалась надзвичайно їй, принцу Чарльзу та всій родині.

Відомо, що на її пошиття використовували 6 різних матеріалів, 25 метрів шовкової тафти, 100 метрів тюлевого криноліну та 150 метрів сітки для тафти. До сукні був прикріплений 25-метровий шлейф з вишитого вручну шовку.

Та пом’ята сукня була не єдиною проблемою. Візажистка принцеси Діани пролила на сукню парфуми, які залишили пляму. Незважаючи на те, що плями всілякими способами намагалися позбутися – нічого не вийшло. Тоді принцеса Діана була змушена піднімати сукню за забруднену ділянку, щоб приховати пляму.