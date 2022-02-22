Вчимося одягатися як Меган Фокс: три образи в одному кольорі, які вам треба повторити цієї весни

Акторка Меган Фокс впродовж минулого року продемонструвала десятки бездоганних образів та заробила статус ікони стилю. Надихаючись модними ауфітами знаменитості, радимо звернути увагу на три цікаві стилізації, які можна залюбки повторити цієї весни.

Фантастична зміна іміджу Меган Фокс та любов мільйонів модниць зі всього світу прийшла до знаменитості разом зі стосунками з Колсоном Бейкером. Останні роки Меган була акторкою другого плану, а її образи не вирізнялися чимось кардинальним.

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Лише після того, як увесь світ став прикований до зародження любові Меган і Колсона, а на їхні спільні виходи чекали всі прихильники, актриса вирішила кардинально змінити стиль, і вже за короткий період стала однією з наймодніших голлівудських зірок.

Не секрет, що модні образи для акторки складає зіркова стилістка Мейв Рейлі. Дівчина дуже влучно відчуває, як саме хоче припіднести себе публіці Меган Фокс, тож кожного разу підбирає для неї неймовірні комбінації, які не залишають поза увагою жодне модне видання.

Редакція Fashion 24 серед усіх модних виходів зірки, обрала 3 вражаючі монохромні образи, які можна сміливо повторити навесні.

Розкішні образи Меган Фокс

Стилістка Мейв Рейлі обрала для Меган відвертий та водночас стильний костюм яскравого червоного кольору. Знаменитість одягнула яскравий бра з глибоким розрізом у зоні декольте. Свій образ вона доповнила жакетом з об’ємними наплічниками та червоними штанами кльош від Alex Perry.



Розкішні монохромні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму

Наречена вокаліста гурту Machine Gun Kelly обрала для прогулянки блакитний total look. Меган одягнула ефектний комплект італійського бренду Krizio, що складається з вкороченого кроп-топу, який вдало підкреслив талію та рваної мініспідниці з непідшитим краєм. Зверху знаменитість одягнула оверсайз жакет.



Розкішні монохромні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму

Для світського виходу Меган Фокс обрала білий топ, який довершила зверху подовженою кремовою сорочкою. Акторка підібрала до неї штани однакового відтінку на високій посадці.



Розкішні монохромні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму