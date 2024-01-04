Не одягайте це на весілля: речі, у яких ви виглядатимете недоречно

Хоча зараз весільні церемонії майже не обмежені правилами, все одно варто зберігати повагу до наречених і їхнього свята. Адже зазвичай молодята дуже хвилюються за те, щоб ідеальним було усе до найменших дрібниць. Зокрема, і вигляд гостей.

Весілля – це один з найважливіших днів в житті подружжя. На святковому заході молодята звертають увагу на усі деталі, і навіть безвідповідальний вибір образу гостей може їх образити.

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Тому перш ніж обрати будь-яке вбрання, потрібно запам’ятати кілька нюансів. Деякі з правил досить прості, їх легко дотримуватися. Наприклад, уникати певних кольорів. Водночас інші вимагають трохи більшого планування – як-от зʼясувати, що означає стиль дрес-коду, у якому вас просять прийти.

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Отож, розповідаємо, що не варто одягати на весілля, а на що краще звернути увагу натомість.

Не одягайте біле

Дуже світлі кольори, як правило, роблять людей блідими на фотографіях, де не виставлене правильне світло. Також традиційно на весіллях білий – це колір нареченої. Не забирайте у неї можливість у цей день бути особливою. Краще оберіть сукню, комбінезон чи костюм з трендовим принтом і в благородних кольорах.

Враховуйте сезон

Якщо це зимове весілля, то можете обрати оксамитову сукню. Якщо настала весна, то час одягнутися у квіти та будь-який веселий принт. У літній час, щоб уникнути плям від поту, подумайте про легкі тканини. Шифон, бавовна та льон стануть вашими найкращими друзями. А восени спробуйте підкреслити "дорогі" тони. Наприклад, мідний, золотий, зелений чи коричневий.

Не обирайте занадто повсякденний одяг

Навіть якщо на весіллі буде необтяжливий дрес-код, все одно він не повинен бути занадто несвятковим. Відмовтеся від шортів, джинсів чи футболок. Є багато стильних нарядів, які не обтяжать вас ошатністю, але все одно пасуватимуть до свята. Наприклад, коротка однотонна сукня чи костюм зі штанами.

За необхідності прикрийте плечі та декольте

Перш за все важливо пам’ятати, що весілля – це священна подія. Воно може відбуватися у церкві чи в іншому приміщенні, де є суворі правила вигляду. Поважайте місце обміну обітницями, тож майте при собі шаль або блейзер, щоб за необхідності накинути поверх відкритих плечей чи декольте.

Не перестарайтеся

Пишна бальна сукня чи фрак – це занадто для весілля. Більш доречно обрати коктейльний образ – він має поєднувати святковий настрій і зручність. Кілька вдалих прикладів – нижче.