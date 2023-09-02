6 речей, які не виходять з моди у француженок: топові образи від інфлюенсерів

Француженки завжди вміють гарно одягатися. А ще вони вміють зберігати свою любов до певних речей, тож постійно одягають вбрання, яке для них ніколи не вийде з моди.

Модні парижанки вміють виглядати просто та водночас стильно, пише 24 Канал. Для створення свого образу вони використовують мінімум зусиль. Француженки здобули популярність в усьому світі завдяки тому, що вміють з базових речей скласти будь-який актуальний до пори року образ.

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Їхня основа – перевірена класика, яку вони лише доповнюють певними трендовими речами. У їхньому повсякденному стилі завжди відчувається універсальність, яка не згасає крізь роки. Француженки обирають простий крій, нейтральну гаму кольорів та дорогі тканини. А ще – вони з року в рік обирають улюблене вбрання, з яким не збираються прощатися.

Трикотажна сукня

Парижанки люблять носити трикотажні сукні восени чи навесні, адже в них доволі комфортно в демісезонний період. Довгі трикотажні сукні можна носити з балетками чи кросівками, а в пізню пору року – з чоботами на підборах.

Солом’яна сумка

Француженки доповнюють свої образи солом’яними сумками, як тільки-но настає літо. Така сумка довершує їхні пляжні та міські образи.

Блакитна сорочка

Модні дівчата мають у своєму гардеробі класичні сорочки білого та блакитного кольору. Остання стала шалено популярною серед француженок останні роки, тому вони нею доповнюють базові джинси, чорні штани чи лосини.

Білі джинси

Француженки дуже люблять в будні дні виглядати по-святковому. А в цьому їм допомагають білі джинси, які вони чудово римують з будь-яким верхом.

Тренч

Найбільше класичний пісочний тренч пасує француженкам. Вони вміють його невимушено носити та поєднувати з будь-якими елементами гардероба.

Смугасті майки/футболки/лонгсліви

Бретонки – абсолютна французька класика. Ці речі можуть здатися банальними, але вони мають всі шанси залишатися в шафах парижанок ще багато років, адже вони зараховують смугасті речі до бази.