Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко на обкладинці L’Officiel: розкішний кадр
Джерело:L’Officiel
Журналістка та продюсерка документального фільму "20 днів в Маріуполі", який отримав перемогу на Оскарі, Василиса Степаненко з’явилася на обкладинці українського видання L’Officiel.
Зйомку глянець проводив у стінах Національного художнього музею України. Як зазначають редактори, нове видання наповнене історіями та відомими людьми.
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На читачів чекають історії про силу людей, мотивацію, визнання та бажання творити, часом у нестерпних обставинах.
Василиса Степаненеко на обкладинці L’Officiel
Продюсерка фільму "20 днів в Маріуполі" постала у доволі сумному образі. Фотографиня лише зняла її портрет, на якому Василіса позувала в розпущеним волоссям та насиченим макіяжем smokey eyes.
Василиса Степаненко – важлива постать на обкладинці глянцю. Вона здобула Пулітцерівську премію за репортаж із оточеного Маріуполя і продовжує знімати драматичні події на фронті й у тилу.
Користувачі дуже тепло сприйняли появу Василиси на обкладинці українського видання та висловили свою радість та задоволення у коментарях:
- "Неймовірно талановита людина";
- "Надзвичайна героїня";
- "Це Неймовірно! Пишаюсь тобою".
Що відомо про фільм 20 днів у Маріуполі
- Фільм створила команда українських журналістів: кореспондент, відеограф AP Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.
- Документальний фільм розповідає про облогу Маріуполя російськими військами у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії до України.
- У 2024 році цей фільм отримав Оскар у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
- Прем'єра відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance.