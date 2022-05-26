Вакарчук у вишиванці взяв участь у флешмобі, щоб зібрати гроші на безпілотник

Святослав Вакарчук взяв участь у флешмобі "Вишиванка перемоги". Українські знаменитості об’єдналися, щоб зібрати кошти для безпілотника, який є життєво необхідний нашій армії.

Лідер гурту "ОЕ" Святослав Вакарчук опублікував відеоролик у своєму фейсбуці. Він прийняв естафету від письменника Сергія Жадана та одягнув вишиванку.

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Вакарчук разом з усіма іншими знаменитостями намагається допомогти студентам харківської академії лідерства зібрати на безпілотник з тепловізором для харківської 92-ої окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка. Виріб коштує досить дорого – 27 тисяч євро. Щоб прийшвидшити процес відомі люди України об’єднуються, щоб безпілотник дістався до наших бійців у найближчі дні.

Святослав Вакарчук зазначив, що вишиванка, яку він одягнув – не його, а студента Андрія з Харкова, який разом з друзями вирішив зробити добру справу – зібрати гроші для легендарної бригади, яка вже захистила Харків та зараз відбиває ворога на кордонах Харківської області.

Я думаю, що разом ми зробимо з вами велику справу,

– резюмував музикант.

Акція буде тривати до 10 червня. "Зіркова" вишиванка дістанеться тим, хто задонатить найбільшу суму.

Святослав Вакарчук передав естафету флешмобу "Вишиванка перемоги" своєму другу та телеведучому Дмитрові Комарову.

Як взяти участь у розіграші

Здійснити платіж та задонатити гроші за вишиванку можна за ось цим посиланням.

Поставити в коментарях "+", якщо ви берете участь у розіграші.

10 червня на сторінці Української академії лідерства відбудеться підведення підсумків.

За найбільший внесок студенти відправлять вишиванку її новому власнику!

Святослав Вакарчук у війну

Український виконавець Святослав Вакарчук їздить небезпечними регіонами країни та дає концерти.

У квітні в київському метро "Океан Ельзи" влаштував для волонтерів, медиків та військових благодійний концерт. Його основна мета – благодійність. Гурт вирішив зібрати та перераховувати кошти на потреби українських дітей, які постраждали під час війни.

Також лідер гурту "ОЕ" відвідав позиції одеських морських піхотинців з 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та виступив перед ними з невеличким концертом.

Загалом за час війни Святослав Вакарчук об'їздив з концертами ледь не всю Україну. Він уже співав для військових, волонтерів, медиків, а 13 травня він виконав свої хіти для працівників Чорнобильській АЕС.