Вагітна Ріанна здійснила новий вихід у блакитній дублянці та короткій спідниці

Вагітна барбадоська співачка Ріанна здійснила новий вихід. Майбутня матуся знову продемонструвала епатажний вихід у блакитній дублянці та сріблястій мініспідниці.

У вівторок, 15 березня, виконавиця відправилася на вечерю в ресторан Giorgio Baldi, що у Санта-Моніці.

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34-річна Ріанна вчергове підготувала епатажний образ, який привертає увагу всіх фанатів. Цього разу співачка не оголювала живіт, натомість приміряла мініспідницю.

Образ вагітної Ріанни

Барбадоська співачка одягнула під низ блакитне худі оверсайз з капюшоном з міським пейзажем. На низ вона приміряла фактурну мініспідницю з блискітками.

Такий незвичний look зірка підкреслила фіолетовими босоніжками на підборах з ремінцями, що всіяні безліччю камінців.

Головний акцент в образі Ріанна поставила на верхньому одязі. Вона одягнула блакитну дублянку з чорним шкіряним облямуванням та білою овчиною.

Довершила аутфіт зірки оксамитова фіолетова сумка з вишитими бісером квітами. Співачка зачесала вгорі високий хвіст та випустила кілька пасм волосся спереду. Останнім штрихом у її образі стали довгі висячі сережки з камінчиками.



Новий вихід Ріанни / Фото з інстаграму Майлза Дігзі



Новий вихід Ріанни / Фото з інстаграму Майлза Дігзі