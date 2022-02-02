Вагітна дівчина Кріштіану Роналду засвітила округлий живіт у трикотажній сукні: миловидний образ

Вагітна дівчина футболіста Кріштіану Роналду поділилася з фанатами новою світлиною. Джорджина Родрігес зачарувала мережу в обтислій трикотажній сукні.

Ефектна іспанка Джорджина Родрігес збирає навколо себе чимало нових прихильників. Майже тиждень тому стримінговий сервіс Netflix представив мінісеріал про дівчину футболіста – "Я – Джорджина". У шести серіях глядачі зі всього світу змогли побачити життя нареченої Кріштіану та мами чотирьох дітей.

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Дівчина легендарного футболіста любила публікувати в мережі свої стильні образи та сімейні світлини, втім із виходом серіалу стала ще активнішою в мережі. Джорджина радо ділиться кадрами зі своїм доволі округлим животом та показує модні аутфіти.

Образ Джорджини Родрігес

На останніх знімках в інстаграмі Джорджина постала перед камерою у довгій трикотажній сукні бежево-сірого відтінку. Красуня зачесала волосся в елегантну косу та доповнила образ ювелірними прикрасами.

У документальному серіалі іспанка розповіла, що обожнює коштовні вироби та без вагань може витрачати на них тисячі євро. На знімках Джорджина позувала у масивних сережках з діамантами, браслетах та перснях.

Довершили образ знаменитості насичений макіяж та чорна сумка Hermes. Cукня знаменитості вдало підкреслила округлий живіт. Прихильники вже з нетерпінням чекають на появу двійнят – хлопчика та дівчинку. Наразі Родрігес та Роналду виховують спільну доньку Алану Мартіну, а також трьох дітей Кріштіану від сурогатних матерів.



Новий образ Джорджини Родрігес / Фото з інстаграму



Новий образ Джорджини Родрігес / Фото з інстаграму