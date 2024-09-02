Відкрився історичний сезон Ukrainian Fashion Week SS25: 3 найцікавіші покази колекцій

1 вересня в Києві стартував Ukrainian Fashion Week, який вперше проходить в Україні після початку російського повномасштабного вторгнення. Повернення Українського тижня моди є знаковим та важливим для модної індустрії.

Вже від 1 вересня талановиті дизайнери та дизайнерки почали показувати свої модні колекції та демонструвати тенденції для майбутнього сезону, пише Fashion 24. Попередні 4 сезони наші дизайнери представляли Україну на подіумах Лондона, Лос-Анджелеса та Берліна, але 25-й сезон демонструватимуть у Києві.

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Перед стартом Тижня моди 50 представників fashion-індустрії зробили спільну заяву до миру. Українські дизайнери та редактори глянців зібралися на сходах Українського дому на Європейській площі, тримаючи в руках таблички з різними гаслами. Серед них були надписи: "Сміливо створюйте майбутнє", "Ми проєктуємо надію, попри війну".

Головною локацією, де бренди покажуть нові колекції став Мистецький арсенал. У перший день показу, 1 вересня, свою колекцію встиг продемонструвати відомий бренд Gunia Project, KSENIASCHNAIDER та the COAT by Katya Silchenko.

Показ колекції Gunia Project

Показ колекції KSENIASCHNAIDER

Показ колекції the COAT by Katya Silchenko

Також свої колекції представлять RUSLAN BAGINSKIY, LITKOVSKA, FROLOV, BOBKOVA, PASKAL, NADYA DZYAK, TG Botanical, GASANOVA та багато інших відомих брендів.

Перший Український тиждень моди відбувся у 1997-му. З того часу двічі на рік UFW збирає дизайнерів, модельєрів, журналістів та стилістів з усього світу, щоб продемонструвати нові колекції українських брендів. З

а роки існування UFW представив на подіумі понад 100 дизайнерів, найкращі серед яких стали відомими на міжнародній арені. Їхнє вбрання, прикраси, взуття та головні убори одягають найвідоміші світові зірки.