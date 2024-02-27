Речі з сенсами: 11 брендів, що переосмислюють українську культуру

Бабусина скриня – сакральний образ, що асоціюється з родинними скарбами українців. Саме до скринь наші предки складали вишиті сорочки, ткані рушники, силянки та гердани, лускавки та коралі. Ці речі допомагали їм передавати свій генетичний код наступним поколінням.

І могли б стати окрасою будь-якої сучасної колекції, якби більшість українських скарбів не були викрадені та знищені кількома хвилями радянського терору, пише Fashion 24.

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Попри розкуркулення, Голодомор, репресії та русифікацію ми не втратили свою спадщину. Сьогодні локальні бренди активно її досліджують та переосмислюють, створюючи скарби сучасні: зі своєю унікальною естетикою, глибокими сенсами та впізнаваною українською ідентичністю. Якби у нас була та сама сакральна скриня, ми б поклали ці речі туди, аби передавати їх у спадок.

Разом з проєктом "Всі. Свої" ми зібрали добірку виробників, у яких варто придбати речі з певними сенсами.

ВидимоНевидимо

Виготовляти прикраси – мабуть, одне з найпрекрасніших умінь українців. Майстерня українського традиційного золотарства "ВидимоНевидимо" продовжує давнє ремесло, розвиваючи його та демонструючи, як гарно традиційні прикраси без стилізацій та обробок пасують до сучасних образів.

Бренд вважає, що такі аксесуари – втілення національної ідентичності, тяглості родової пам'яті та регіональної самобутності. І пропонують кожній придбати коралове намисто. А до нього обрати ще й сережки або дукач.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Ornament

Продовжуючи тему прикрас, які можуть стати родинно реліквією, варто згадати ще й бісерні силянки, кризи, кривульки та гердани. Розмаїття форм, кольорів та узорів просто вражає!

Традиційні прикраси з бісеру є в Ornament: бренд цінує в цих аксесуарах історичний звʼязок з нашими предками та регіоном їх проживання. Вироби цієї майстерні виготовлені вручну, на основі старовинних орнаментів на сучасний лад.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Ellen Rococo

Ще один виробник прикрас, який привернув нашу увагу – це Ellen Rococo. Бренд працює над етнічною та історичною темою, транслюючи неймовірну естетику срібних прикрас. Такий аксесуар – це справжній стейтмент, що допоможе заявити про свою позицію на весь світ. Ми для себе обрали кольє зі стилізованою лялькою-мотанкою у сріблі.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Malvy_jewelry

Українці здавна славилися ще й своїм умінням працювати з деревом. Переосмислюючи давню традицію виготовляти дерев'яні гребінці, бренд Malvy_jewelry додав до своєї лінійки прикрасу-гребінь у формі коника.

Цей виріб поєднав глибинні сенси та сучасну стилізацію: власниця такого аксесуара точно відчуватиме зв'язок з культурою та звичаями своїх предків. А ще підвіска-коник гарно поєднуватиметься з трендовими светрами, сорочками, жакетами та сукнями.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Fedosenko.Art

Зробити власноруч ляльку-мотанку, перемалювати її, а потім перенести це зображення на хустку? Саме так народився аксесуар від Fedosenko.Art. Це бренд майстрині Тетяни Федосенко, який дає можливість доторкнутися до традиційного крізь сучасне та популяризує національну спадщину й традиційні ремесла на широку авдиторію.

Хустка для українок була символічною та передавалась із покоління в покоління. А сьогодні вона може стати ще й стильним аксесуаром-маніфестом.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

SVARGA

Вишиті сорочки – головний скарб українців – сьогодні виготовляють багато брендів. Та знахідкою цього сезону для нас став бренд SVARGA. Виробник декларує бажання створити "добротну повсякденність" українців, у якій вони носять вишитий одяг на щодень.

В асортименті можна знайти вишиванки, які дійсно легко стануть комфортним, красивим повсякденним одягом з глибоким сенсом, який дає розумінням, хто ми та звідки. Також у SVARGA є парні сорочки, аби цілі родини могли створювати власну вишивану естетику.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

OLEKSANDRA

А вишиту сукню сучасного крою з вишивкою ручної роботи ми знайшли в майстерні OLEKSANDRA. Це унікальна річ, яку точно захочеться передавати у спадок як величезну цінність. Майстрині бренду роблять не лише вишиті, а й ткані речі, даючи сучасне життя прадавнім ремеслам. Вони виготовляють речі на замовлення індивідуально та вкладають у кожну вишиванку весь свій досвід та любов до справи.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

GridZhuk.brand

Наділити сенсами можна і зовсім звичайні речі, як-от трикотажні костюми. Бренд GridZhuk.brand робить якраз такі: вишивка на домотканому полотні прикрашає їхні світшоти. Завдяки такому переосмисленню ми можемо демонструвати приналежність до української культури навіть там, де носимо найзручніший повсякденний одяг.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Seam

А якщо хочеться навпаки – виділятися, використовуючи нетривіальні речі та стилізуючи прадавні фасони в сучасних образах – тоді слід обрати кептар з вишивкою від Seam. Жилетка з елементами сакральної геометрії, яку так цінували наші пращури, одночасно зігріватиме і тіло, і душу. У лінійці виробника є кептарі різних кольорів та орнаментів.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

YourWay

Продовжуючи розмову про нетривіальні, старовинні фасони та речі, ми одразу згадуємо плахту – унікальне жіноче поясне вбрання. Сьогодні її легко вписати в модний гардероб, адже локальні бренди випускають актуальні варіації.

У YourWay є плахта, створена на перетині старовини й сучасності: утеплена слімтеском та прикрашена етнічним орнаментом, вона могла б стати окрасою будь-якої скрині зі скарбами сьогодення.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Zharko

На завершення додамо ще верхній одяг. У Zharko є стьобане кімоно з рукавами в орнамент. Це елегантно, просто, актуально і водночас дає змогу зчитати "український код". Виробник має також інші речі в такій самій стилістиці: орнамент використовується у багатьох виробах, тим самим бренд намагається показати, що Україна живе в кожному з нас.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Купити речі з сенсами можна 2 та 3 березня на Десятинній, 12. Проєкт "Всі. Свої" проведе там мультикатегорійний "Маркет сенсів", де 180 брендів представлять одяг з натуральних тканин, світшоти, сукні та футболки з етномотивами, традиційні українські прикраси, вироби з дерева, глини та кераміки.