Українська вишиванка – це класно: гурт Kalush Orchestra зробили спільне фото у вишитих сорочках
Джерело:інстаграм KALUSH
Учасники гурту Kalush Orchestra, які вже завтра, 14 травня, виступлять у фіналі Євробачення, потішили шанувальників щемливою світлиною у різних вишиванках.
Гурт Kalush Orchestra опублікував у своєму інстаграмі фото у вишиванках. На кадрі Олег Псюк разом з Сашком Табом, Килименном та мультиінструменталістами Тимофієм Музичуком і Віталієм Дужиком продемонстрували національні елементи гардероба українців.
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Вишиванки вже давно стали нашими символами ідентифікації. Хлопці приміряли на собі вишиванки різних кольорів – бежевого, білого та чорного. Для нас вишиванки – це не лише етнічний одяг, але й багатство нації з глибоким змістом.
Вишиванка стирає всі межі та об’єднує українців по всьому світу. Це наша культурна спадщина, наша гордість та наш оберіг.
Українська вишиванка – це класно. Українська музика – це вайб,
– йдеться в дописі публікації.
Як реагують користувачі на фото гурту Kalush Orchestra
- "Сорочка у сопілкаря – шикарна. Така справжня гуцульсько-бойківська. Дякуємо хлопці за любов до матері";
- "Найкращі! Бажаю перемоги!";
- "Хлопці, перемоги вам!".
Гурт Kalush Orchestra одягнув вишиванки / Фото з інстаграму
Гурт Kalush Orchestra одягнув вишиванки / Фото з інстаграму
У суботу, 14 травня, гурт Kalush Orchestra вчергове запалить сцену Євробачення у місті Турин з піснею "Стефанія", яку переспівують чимало учасників пісенного конкурсу та інших відомих музикантів.
Цю пісню соліст гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі Стефанії. Композиція була написана ще до повномасштабної війни в Україні, втім зараз у цю пісню українці вкладають нові сенси.
Вбрання Kalush Orchestra для виступу на Євробаченні
У фіналі Євробачення гурт Kalush Orchestra вийде в аналогічних образах, в яких виступав у першому півфіналу. Команда підібрала для Олега Псюка буковинський кептар початку ХХ століття густо розшитий бісером та яскраву сорочку.
Тимофій Музичок, який співає приспів, на сцені виступатиме в автентичних речах із міксом досконалої репліки національного гуцульського вбрання. Його образ складають сорочка, черес та гордість аутфіту – старовинний сердак (свитка).
До образу Сашка Таби (бек-вокал) додали автентичну колекційну буковинську тайстру (торбину) та традиційну українську хустку у вигляді бандани.
Виступ гурту Kalush Orchestra на Євробаченні / Фото з інстаграму