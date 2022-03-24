Українська модель Аліна Байкова прийшла на мітинг у Нью-Йорку в блакитно-жовтому костюмі

Українська модель Аліна Байкова багато років живе у Нью-Йорку. Дівчина всім серцем переживає за Україну та активно підтримує свій народ. 23 березня вона прийшла на мітинг у Нью-Йорку у блакитно-жовтому костюмі.

23 березня у центрі Нью-Йорка відбувся мітинг на підтримку України. На ньому з’явилися дві українки – модель Аліна Байкова, яка родом з Кропивницького та Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA.

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У центрі міста співачка виконала гімн України. У цей момент перед сотнею людей, які прийшли підтримати нашу країну – піднявся державний прапор України.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс узяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів у Мангеттені. Він там висітиме до перемоги України.

Підтримати українців прийшла модель Аліна Байкова з прапором України в руках. Вона для цієї події приміряла на собі блакитний жакет та жовті штани. Дівчина навіть зробила жовтий манікюр з намальованим гербом.

На тлі хмарочосів манекенниця зробила спільне фото з Олександрою Зарицькою та чоловіками, які прийшли з нашим прапором та плакатом. Афроамериканець написав на ватмані, що «живе в Нью-Йорку, але його серце в Україні».

"Сподіваюся, що дуже скоро українці знову почнуть посміхатися і знову настане добрий час", – написала Аліна в інстаграм-сторіз.



Аліна Байкова підтримала на мітингу Україну / Фото з інстаграм-сторіз



Аліна Байкова підтримала на мітингу Україну / Фото з інстаграм-сторіз



Аліна Байкова підтримала на мітингу Україну / Фото з інстаграм-сторіз