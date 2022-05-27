Українська модель Аліна Байкова підтримала Україну в Каннах: чарівні фото

Модель Аліна Байкова кілька днів перебуває в Каннах. Манекенниця кожного разу під час виходу з готелю демонструвала свою підтримку Україні завдяки синьо-жовтій стрічці на одязі, а також обирала українські бренди.

Аліна Байкова, яка родом з Кропивницького, вже багато років живе та працює у Нью-Йорку. У перші дні війни модель прилетіла в Польщу до рідних, які змогли перетнути кордон та опинитися в безпечному місці. Дівчина хотіла чимось допомогти на місці, однак зрозуміла, що більше зможе зробити для українців у США.

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Повернувшись до Нью-Йорка Аліна домовилася з трьома компаніями круїзних кораблів за розміщення в них українських біженців у Маямі. Через коронавірус вони все одно пустували, тому Байкова знайшла вдале помешкання для людей, які постраждали від війни в Україні.

Також у Нью-Йорку українська модель зустрілася з мером. На зустрічі вони обговорили загалом всі важливі питання щодо допомоги біженцям у США.

Аліна також часто ходить на мітинги, а кілька тижнів тому влаштувала благодійний вечір, на якому змогла зібрати 300 тисяч гривень. Манекенниця допомагає країні всіма можливими способами, тож в Каннах вона продемонструвала свою підтримку Україні відповідними аксесуарами.

Образи Аліни Байкової у Каннах

33-річна модель обрала для світського виходу Французькою рив’єрою два білосніжні образи. Під час першого виходу Аліна Байкова вирішила підтримати український бізнес та заодно прорекламувати наших дизайнерів, назви брендів яких вона відзначає у своєму інстаграмі на понад 2-мільйонну аудиторію.

Так, знаменитість підловили фотографи у білосніжному жакеті, який вона поєднала з синіми туфлями від бренду Kachorovska. Свій образ вона доповнила блакитною сумкою від Lona Prist.



Аліна Байкова у Каннах / Фото з Getty Images

Під час свого вечірнього виходу Аліна Байкова одягнула білу сукню без брителей з глибоким розрізом на нозі. Вона довершила look сріблястими босоніжками, коштовним кольє Chopard та синьо-жовтою стрічкою.



Аліна Байкова у Каннах / Фото з Getty Images