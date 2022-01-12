Угги – трендове взуття зими: надихаючі образи від модних трендсеттерів

Угги почали повертатися в моду ще минулої зими, а зараз вже майже кожен модний інфлюенсер довершує свої образи взуттям від відомої американської марки UGG.

Fashion-індустрія обожнює угги. Молоді бренди роблять з маркою UGG різноманітні колаборації, а найпопулярніші модні інфлюенсери та зірки стрітстайлу залюбки носять це зручне взуття.

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Угги вже давно завоювали популярність в цілому світі, втім за останні кілька сезонів їх витісняли черевики Bottega Veneta. Попри те, що цієї зими знову повертаються в моду мунбутси, угги своїх позицій не здаватимуть.

Найчастіше зірки стрітстайлу обирають коричневі короткі угги, які ідеально доповнюють трендову дублянку. Також фешіоністи обирають під взуття дуті пуховики та шубки. Моду на чоботи з овчини ще восени показала Ельза Госк. Під час Тижня моди у Нью-Йорку вона прогулялася в сірому жакеті, білих штанах та коротких уггах.



Бездоганний образ Ельзи Госк / Getty Images

Зручне взуття також чудово поєднується з в’язаними светрами, худі, спортивними костюмами, широкими джинсами, обтислими лосинами та довгими теплими шарфами.

Скандинавська стилістка Перніль Тейсбек доповнює угги класичним бежевим пальто та додає нотки кежуалу за допомогою спортивної кепки. Замшеві угги базових кольорів, без декоративних елементів завжди зможуть доповнити ваші класичні елементи гардероба.



Модні образи з уггами / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з уггами / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з уггами / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з уггами / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з уггами / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з уггами / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з уггами / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з уггами / Фото з інстаграму інфлюенсерок