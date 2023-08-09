У моду вривається взуття з T-ремінцями: добірка ефектних образів

Здавалося б, ми вже знайомі з усіма трендами 2023 року, втім у моду вривається взуття з T-ремінцем. Ви можете ще зараз придивлятися до босоніжок, або вже зробити ставку на туфлі, які одягнете восени.

Таке взуття поширене у Франції під назвою salomé, втім всі інші його класифікують як взуття з T-ремінцем. Варто зазначити, що такі туфлі візуально подовжують силует та забезпечують образу певну порцію шику.

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Світ побачив це взуття вперше у 1920 році. Тоді вони стали головним атрибутом тарцюристів чарльстону. Зараз їх носять не лише танцівники, але й всі модниці.

Відомі бренди вирішили внести родзинки у свої колекції тож переосмислили взуття з понад 100-річною історією та репрезентували на подіумах.

Француженка Жанна Дамаш обрала для себе стриманий образ та одягнула сукню з босоніжками. Шведка Ельза Госк обрала лаковані туфлі на невисоких підборах, ніби навіяні шкільною естетикою.



Стильне взуття з T-ремінцем / Фото з Vogue



Стильне взуття з T-ремінцем / Фото з Vogue

Красиво виглядають туфлі чи босоніжки у класичних чорних чи білих кольорах, а також взуття яскравих та соковитих відтінків. Вони додають вашом образу правильних акцентів та урізноманітнюють ваш аутфіт.

В образі не обов’язково повинна бути ще якась кольорова річ того ж кольору, що й взуття. До прикладу, ваш аутфіт може бути повністю чорним, а от помаранчеві босоніжки будуть гарно відтіняти сукню.



Стильне взуття з T-ремінцем / Фото з Vogue



Стильне взуття з T-ремінцем / Фото з Vogue