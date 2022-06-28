Київський ЦУМ створив колекцію взуття з Сарою Джесікою Паркер: "Передаю свою любов українцям"

Головний універмаг в Україні – київський ЦУМ разом з брендом акторки та дизайнерки Сари Джессіки Паркер представив капсульну колекцію взуття.

Ексклюзивна капсульна колекція SJP х ЦУМ Київ, яка була розроблена у колаборації з головною героїнею серіалу "Секс і місто" та дизайнеркою власного бренду взуття Сарою Джессікою Паркер, вже представлена в магазині та на сайті.

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Це вперше команда київського ЦУМу презентує капсулу з міжнародним брендом. Враховуючи актуальні тенденції ЦУМ та команда бренду SJP by Sarah Jessiсa Parker створили взуття в різноманітній варіації кольорів, деталей та фурнітури.

"Передаю свою любов всім українцям"

"Я рада познайомити вас із новими моделями Carina, Windsor та Rampling, дизайн яких я розробила ексклюзивно для ЦУМ Київ. Сподіваюся, ви будете так само у захваті від них, як і я. Передаю свою любов всім українцям", – заявила Сара Джессіка Паркер.

Баїнг-директорка ЦУМу Ольга Чайка розповіла, що три ексклюзивні моделі туфель на підборах у рожевих та бузкових кольорах виготовлені вручну найкращими взуттєвими майстрами Італії та під пильним наглядом самої Сари Джессіки Паркер.

SJP by Sarah Jessica Parker був заснований Сарою у партнерстві з CEO Manolo Blahnik у 2014 році.



ЦУМ створив спільну колекцію з Сарою Джесікою Паркер / Фото з L'officiel



ЦУМ створив спільну колекцію з Сарою Джесікою Паркер / Фото з L'officiel



ЦУМ створив спільну колекцію з Сарою Джесікою Паркер / Фото з L'officiel



ЦУМ створив спільну колекцію з Сарою Джесікою Паркер / Фото з L'officiel

Сара Джесіка Паркер підтримує Україну

У перші дні війни голлівудська зірка Сара Джессіка Паркер виголосила слова підтримки Україні у своєму офіційному акаунті в інстаграмі. Вона також закликала у допомозі медикам та пораненим у війні.

Сара запостила український прапор і закликала своїй підписників допомогти госпіталям та організаціям, які дбають про поранених цивільних та військових України.

Також артистка звернулась із проханням поділитись з нею інформацією про те, як можна безпосередньо допомогти біженцям, які були вимушені залишити Україну внаслідок військової російської агресії.