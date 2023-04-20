Найцікавіші речі на весну 2023: добірка, яка вас вразить

Здається, ми вже знаємо про всі представлені тренди 2023 року, втім поміж всього спектру стильних речей, додаються ще деякі аксесуари та вбрання, які заслуговують вашої уваги.

Дівчата, які стежать за модою, хочуть постійно мати красивий вигляд, пише 24 канал. Кожен стиліст вам скаже, що насамперед важливо мати базу у своєму гардеробі, а тоді вже доповнювати її трендовими речами.

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Якщо ви вже маєте капсулу речей на весняно-літній сезон та вже придбали певні трендові одиниці, які в моді цього року, радимо вам придивитися до ще кількох цікавих речей, які точно вам сподобаються.

Сумка-серце

В інстаграм-просторі ще не сильно завірусилась сумка у формі серця, але ми вас запевняємо, скоро таку будуть мати всі! Вона досить цікава, тож підійде під милі та романтичні весняно-літні образи.



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Pinterest

Сережки-крапельки

Мережею вже розлітаються матеріали про найпопулярніші сережки сезону. Їх у своєму гардеробі мають Кендалл та Кайлі Дженнер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та інші зірки. Всі вони носять аксесуар золотистого та сріблястого кольору від Bottega Veneta.

Балетки Мері Джейн

Важко сказати, що для того, щоб виділитися, вам треба мати у своєму гардеробі балетки з ремінцем у стилі Мері Джейн. Втім здається, що їх тепер мають всі, бо вже сильно полюбилися і стрітстайл-зіркам і світовим модницям. Не проґавте можливість довершити свої образи таким цікавим взуттям.



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Pinterest