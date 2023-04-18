Гарячі тренди на весняно-літній період: ефектні речі, які вам сподобаються

Весняно-літній період – найкращий час для експериментів зі стилем. Дизайнери представили цього сезону дійсно цікаві тенденції, які хочеться приміряти та вписати до свого гардеробу.

У весняно-літньому сезоні домінують різношерстні речі, які абсолютно не схожі між собою, пише 24 канал. Інфлюенсери приміряють на собі вбрання від ніжних бантів до псілированих речей, а також міксують зміїний принт з прозорим вбранням.

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Банти

Якщо взимку модниці розпочинали прикрашати бантами зачіски та вже пришвидшувати своїми діями весну у своїх образах, то зараз дизайнери помістили банти на гостроносі взуття та сукні. Бантики можуть прикрашати плаття ззаді, або ж на плечах замість бретелей. Втім, якщо ви хочете приміряти мінімалістичний образ, то зачіска з бантиком додасть цікавої родзинки вашому аутфіту.



Цікаві трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Цікаві трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest

Плісирування

Обирайте на весняно-літній сезон зручні та комфортні костюми з плісирування, в яких ваше тіло дуже дихати. Також можете зробити ставку на цікаві кардигани з плісирування та додати до свого гардеробу плісировану спідницю. Це може бути подовжена модель або ж мініспідниця у стилі Miu Miu.



Цікаві трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Цікаві трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest

Прозорі тканини

Сукні з прозорого матеріалу дають нашим аутфітам максимальної сексуальності, тож радимо не обходити цей тренд стороною. Обирайте довгі чи короткі сукні, поєднуючи їх з елегантними туфлями та босоніжками.



Цікаві трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Цікаві трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest

Зміїїний принт

Всі ми боїмося анімалістичного принта, втім як доказують нам стрітстайл-зірки, при правильній стилізації, речі зі зміїним принтом виглядають досить таки цікаво. У своєму гардеробі штани зі зміїної шкіри має Кендалл Дженнер, Ельза Госк, Жизель Олівейра та Белла Хадід.



Цікаві трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Цікаві трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest