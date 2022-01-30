У центрі уваги – блакитний колір: черпаємо натхнення з модних показів

Цього року, окрім головного кольору Very Peri, варто додавати у свої гардероби блакитний. Інстаграм-модниці носять його набагато активніше, ніж фіолетовий колір Pantone.

У весняно-літньому сезоні дизайнери радять нам робити ставку на оптимістичні кольори, які символізують радість. У цю концепцію ідеально вписується блакитний колір.

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Головними зірками на Тижні моди стали сукні, топи, жакети, спідниці, костюми, взуття і сумки. Дизайнери додали небесний відтінок у кожну річ в колекції на сезон весна – літо 2022.

У лукбуці JW Anderson представив блідо-блакитну спідницю з воланами, на показі Loewe модель дефілювала у блакитному платті, у Джонні Йоханссона на шоу Acne були представлені блакитні в'язані кардигани, а бренд Alexander McQueen представив сукнб-бюстьє.

Деніел Лі для Bottega Veneta запропонував чоловікам носити блакитні поло з подовженим рукавом, а Сесіль Бансен радить робити ставку навесні на фірмові лялькові сукні.



Ефектні образи з блакитними елементами гардероба / Фото з Vogue



Ефектні образи з блакитними елементами гардероба / Фото з Elle



Ефектні образи з блакитними елементами гардероба / Фото з Vogue



Ефектні образи з блакитними елементами гардероба / Фото з Elle



Ефектні образи з блакитними елементами гардероба / Фото з Elle



Ефектні образи з блакитними елементами гардероба / Фото з Vogue



Ефектні образи з блакитними елементами гардероба / Фото з Elle



Ефектні образи з блакитними елементами гардероба / Фото з Vogue