Троянди, маки та гортензії на вишиванках: Юлія Магдич розповіла сакральне значення квітів

Знаменита дизайнерка Юлія Магдич розповіла про значення квітів на вишиванках. Які цікаві деталі приховують у собі рослинні мотиви на вишитих сорочках та сукнях – читайте далі.

Вишиванки є символом нашого народу та частиною ДНК. Вони заполонили серця не лише лише українок, але й людей з різноманітних куточків світу.

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Наші вишиванки одягають знаменитості першої величини. Чималу колекцію вишиванок у своєму гардеробі має королева Йорданія Ранія. Жінка багато разів з’являлася у сорочках з українською національною вишивкою. Також вишиванку має королева Іспанії Летиція, співачка Адель, модель Діта фон Тіз, акторка Міла Куніс та Демі Мур. Зіркова матуся Мей Маск вже також може похизуватися чималою кількістю вишиванок. Модель вже має дві розкішні сукні-вишиванки та дві сорочки, одну з яких обіцяє одягнути на день перемоги України.

Українська вишиванка доречна завжди. Тепер її одягають не лише на великі свята. Виріб часто прикрашає образи вихідного дня, або ж цілком може доповнювати міські образи в будний день.

Найбільш уживаними рослинами у традиційній культурі вишиванок вважаються троянди і лілеї – символ цноти і чистоти, листя дуба і жолуді – символ сили духу, хміль – символ юнацтва і флірту, мальва – символ материнства.

Що означають рослинні мотиви на вишиванках та яке їхнє сакральне значення розповіла дизайнерка Юлія Магдич.

Троянди

Троянда – це символ пристрасті, любові та яскравості. У минулому троянда означала квітку Богородиці, яка є покровителькою дівчат. Сорочки з вишитими трояндами мали право одягати тільки незаймані дівчата, які після заміжжя і народження першої дитини припиняли носити сорочки із квітковими мотивами.



Знаменння квітів на вишиванках / Фото з Jet Setter

Ромашки

Ромашка – квітка сонця і тепла. Ця рослина завжди у нас асоціюються з безтурботністю, юністю, теплом і свободою. Проте, цю квітку не оминула і жага кохання, адже саме на її пелюстках здавна здійснюється ворожіння "любить, не любить".



Знаменння квітів на вишиванках / Фото з інстаграму Юлії Магдич

Маки

Маки є дуже тендітними і водночас яскравими квітами. Їхній символізм відрізняється настроєм. Одним із найвідоміших значень маку є кров, адже усипане поле маків здавна було символом місця битви. Також до цього значення додається символ волі, непереборної сили та гордості.



Знаменння квітів на вишиванках / Фото з інстаграму Юлії Магдич

Магнолії

Магнолія не є традиційною в українській культурі квіткою, проте звертає на себе увагу символізмом. Вона означає жіночу привабливість, вишуканість, любов і цілеспрямованість.



Знаменння квітів на вишиванках / Фото з Jet Setter



Знаменння квітів на вишиванках / Фото з інстаграму Юлії Магдич

Гортензії

Ніжні і тендітні гортензії нагадують про легкість буття і дарують позитивний настрій. Ця рослина заспокоє і наділяє енергією стійкості.



Знаменння квітів на вишиванках / Фото з Jet Setter