Тренди зими 2023/24: що ми будемо носити в новому сезоні

Незалежно від сезону кожна дівчина хоче завжди красиво виглядати. Не бійтеся холодної пори року та не думайте про те, що в цей сезон важко скласти стильний образ. Зима – це чудовий час для експериментів, тож придивіться до трендових речей.

Зима вже вступила у свої права, тож радимо у свій гардероб додати трендові речі, які ви будете застосовувати у своїх аутфітах всі місяці до початку весняно-літнього сезону, пише 24 Канал.

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До основних трендів сезону належать високі угги, шуба з довгим ворсом, вельветові штани, червоний светр і трикотажний костюм.

Шуба з довгим ворсом

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Актуальності починає набирати коротка шуба з довгим ворсом. Вона легко впишеться в повсякденний гардероб з шапкою біні, а також чудово підійде для створення святкових та ефектних образів.

Модниці довершують такі шуби стильними широкими пов’язками в чорному кольорі та носять з чоботами на підборах.



Тренди зими 2023/24 / Фото Pinterest

Вельветові штани

У моду цього року повертаються вельветові штани. Їх у своїх колекціях представили дуже багато брендів. Найпопулярнішими є широкі штани в коричневому, чорному чи сірому кольорі. Спробуйте підібрати до штанів верхній одяг в тон, щоб створити монохромний образ.



Тренди зими 2023/24 / Фото Pinterest

Червоний светр

Наймоднішим кольором в осінньо-зимовому сезоні вважається червоний. Ви можете обирати для себе будь-яку річ в цьому кольорі, але найпрактичнішим вибором стане червоний светр, який ви зможете носити з лосинами, джинсами, шкіряними штанами чи спідницями.



Тренди зими 2023/24 / Фото Pinterest

Трикотажний костюм

Особливу увагу в зимовий сезон заслуговують трикотажні костюми. Інфлюенсери переважно обирають світлі кольори, які поєднують з білими та кремовими куртками і обов’язково – уггами.



Тренди зими 2023/24 / Фото Pinterest

Високі угги

Замшеве взуття на підошві від бренду Ugg цього сезону є найпопулярнішим. Його залучили у свої образи всі світові та українські інфлюенсери, які носять їх з пальтами, лосинами, широкими джинсами, дублянками та пуховиками.



Тренди зими 2023/24 / Фото Pinterest